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Блоги / Юлия Магера

Экзаменационная гильотина

23.01.2025 16:48|ПсковКомментариев: 0

Между новостями о неприличных жестах Илона Маска и об инаугурационном платье Мелании Трамп как-то незаметно проскользнула информация о предложении отменить половину экзаменов для российских девятиклассников. Но не ускользнула от внимательного взгляда нашего обозревателя Юлии Магеры. Она не сомневается, что мера будет внедрена, и считает, что ее влияние на жизнь всех россиян, включая взрослых и давно сдавших экзамены, окажется куда сильнее, чем смена лидера западного мира.

 

Сначала голая фактура. Вечером минувшего воскресенья в СМИ появилась информация, что сразу несколько депутатов Госдумы предлагают снять с выпускников 9-х классов половину экзаменов, то есть два по выбору. Оставить исключительно обязательные русский язык и математику. Но только в том случае, если школьник уходит после девятого получать среднее профессиональное образование. В ПТУ то есть или, как сейчас они называются, в колледж. В том же законопроекте предложено наделить регионы правом принимать решение об отдельном конкурсе на бюджетные места в учреждениях СПО для местных абитуриентов. Чтобы, стало быть, на малой родине поступить было легче.

Законопроект планируют в этом году обкатать в нескольких пилотных регионах, а в случае успеха раскатать на всю страну. Выйдет этакая «регуляторная гильотина» на школьный лад.

Начнем с главного. Имеет ли смысл обсуждать эту инициативу? Есть ли у нее шансы на принятие? Или это пустое сотрясание воздуха, и предмет для разговора отсутствует? О, он присутствует. Еще как присутствует.

Крайне важен контекст. Воскресный вечер — самое неподходящее время для объявления подобных новостей, не так ли? Разговор идет о важных вещах, однако итоги одной недели уже подведены, вторая начнется только на утро. Объявлять о чем бы то ни было в воскресенье стоит только в том случае, если вы хотите исключить информацию из поля общественной дискуссии, избежав при этом потенциальных обвинений в замалчивании.

Не менее важен ответ на вопрос, кто предлагает. Среди инициаторов можно встретить имена Петра Толстого (бывшего ведущего Первого канала) и Виктории Абрамченко (бывшей главы Росреестра и бывшего же вице-премьера федерального правительства). Такая публика собралась, что у человека хоть сколько-нибудь разбирающегося в современных политических реалиях сомнений не остается: рубанут. Что задумали, то и сотворят.

Святки закончились, но я все равно немножко предскажу сейчас будущее. Точнее, спрогнозирую, что дальше случится, сделаю это на основе всего, что мы уже видели за последние годы.

Эксперимент в нескольких регионах, конечно, будет признан успешным. А значит, уже следующий учебный год завершится для девятиклассников по всей стране сдачей всего двух экзаменов. Сначала для уходящих в колледжи. Спустя пару лет — для всех остальных. Логика будет такая: одних мы уже освободили, другие все равно идут дальше в сторону сдачи ЕГЭ, так что нечего плодить сущности. Два обязательных экзамена достаточно для всех, освободим систему образования и учеников от «ненужной» нагрузки. Тем более, ЕГЭ уже сейчас можно сдавать исключительно по тем же двум обязательным предметам, так что приведем все к одному знаменателю.

Оставим в стороне тот вопрос, что для идущих в 10-й класс экзамены после 9-го — тренировка и проба сил. Поговорим, что будет с теми, кто уйдет с аттестатом за 9 классов получать профессию. Авторы инициативы об отмене половины экзаменов прямо говорят, что направлена она на стимулирование получения рабочих профессий как можно большим числом вчерашних школьников. Дефицит кадров, все понятно. Штука в том, что дефицит у нас во всех направлениях, требующих разного уровня подготовки. А предложенная мера — мотивация останавливаться в развитии на самом низком из возможных уровней. Окончание девяти классов гарантировано Конституцией. Мы как-то привыкли ко всеобщему бесплатному школьному образованию, а между прочим, это великое социальное завоевание нашей страны, вынесенное из кровавого XX века. Государство поставило интеллектуальную планку, ниже которой его маленькие граждане просто не имеют возможность опуститься, даже выходцы из маргинальной среды. Однако сейчас мы видим опускание самой этой планки. То есть это стимулирование не к получению как можно более высокого уровня образования, а ровно противоположное. Человек ленив и нелюбопытен, с большим удовольствием пойдет по пути наименьшего сопротивления. Не надо сдавать «лишние» экзамены? Отлично, выдохнут и школьники, и родители, еще и благодарны останутся.

А в особенности протяжный вздох облегчения раздастся со стороны администраторов образования, которые довели школу до кадрового дефицита в полмиллиона учителей по стране. Он будет еще больше, потому что педагог — профессия, требующая высшего образования, а начнется выталкивание детей в СПО. Впрочем, раз никто не планирует сдавать экзамен по биологии и истории, то отсутствие в школе биолога с историком станет не столь вопиюще заметным. Дефицит образуется там, где есть потребность, а если убрать потребность — оп! Никакого дефицита уже и нет. Всего-то и нужно применить немного ловкости рук.

Вместо реального решения проблемы нехватки педагогов на стену повесят рамочку с красивым отчетом, от нее «большая польза — она дырку на стене закрывает». Прикроют свою административную некомпетентность будущим детей. Будущим всей страны.

Ошибкой будет думать, что студенту колледжа достаточно знать про «жи-ши» и десятичные дроби. Все-таки современное среднее профессиональное образование предполагает на выходе несколько иной уровень компетентности, чем полвека назад. А значит, уже на входе надо кое-чего соображать, если, конечно, хочешь чего-то в жизни добиться. Дополнительные школьные экзамены — это и проверка наличия такой «соображалки», и стимул для ее развития. Все-таки иногда в светлое будущее надо втягивать насильно, особенно подростков с еще неотшумевшим пубертатом. А в предлагаемой образовательной системе школьникам прямо говорят: можно не развиваться, не стараться, не учиться, русичка с математичкой как-нибудь дотянут, на экзамене дадут списать (правила сдачи ОГЭ гораздо более мягкие по сравнению с ЕГЭ, это никакой не секрет), выпустят, быстренько отучишься и пойдешь работать. Из родного болота голову вынимать необязательно, мы для тебя уже придумали льготы на месте, чтобы даже не смел претендовать на место в хорошем колледже крупного города. Твоя лень все сделает за тебя.

Нужно быть очень целеустремленным человеком, чтобы в таких условиях плыть против течения. В массе своей мы получим граждан с узким кругозором и тугих на думку.

Школьная программа уже сейчас трещит по швам от всякого, чем ее набили за последние годы. Похоже, что привычные предметы по стандартным дисциплинам все больше будут отходить на второй план. Останутся русский, математика, два притопа и три прихлопа.

Мы и сейчас-то получаем людей, напоминающих порой лунатиков, не понимающих, где находятся и как здесь оказались. Доходит до абсурда! На днях в соцсети читала жалобу псковички: «До каких пор будет наглеть водоканал! В квитанции за отопление…» Я не шучу, я цитирую. Женщине не нравятся цифры в платежке от теплосетей, а виноват у нее водоканал. По батареям же вода течет! А кто отвечает за воду? Ну так вот, совсем они там обнаглели. Такая вот картина мира, уровень понимания реальности и действий, которые нужны, чтобы разобраться в ситуации, а то и повлиять на ее изменение — для начала хотя бы посмотреть в квитанции название поставщика коммунального ресурса.

Что же будет в головах, если опустить имеющуюся планку для получения обязательного аттестата за 9 классов? В какой стране мы все будем жить через каких-нибудь десять лет, когда повсюду окажутся бывшие девятиклассники?

Возвращаясь к теме прогнозов и предсказаний, хочу добавить еще одну реплику. Футурологи пытаются сейчас выдать расклады о том, каким мир выйдет из нынешнего хаоса. Разные есть точки зрения, но сходятся специалисты в одном. Линия водораздела в обществе пройдет не по границе «богатый-бедный». Нет, принадлежность к элите будет определяться другим показателем — интеллектом, эрудицией, способностью думать, анализировать и делать выводы. На вершине окажутся те, кто получил привычку головой думать, а не только в нее есть. Они и станут управлять всеми остальными. В нашей стране образование осталось одним из немногих пока работающих социальных лифтов. Те, кто это понимает, кто радеет за будущее своих детей, серьезно вкладывается, например, в репетиторов — полученные с их помощью знания позволяют успешно сдать ЕГЭ и поступить в хороший вуз. А школа стараниями администраторов от образования к ужасу настоящих педагогов все больше превращается в место обычной передержки детей.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой и Вадима Боченкова

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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