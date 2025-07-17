Общество

Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ создадут онлайн-тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

«С Минпросвещения совместно прорабатываем сервис, когда у нас будет размещен определенный тренажер, где будут задания Единого государственного экзамена, он будет позволять выявлять определенные дефициты», - сказал Круглинский в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Цифровой профиль молодого человека».

Кроме того, выпускникам будут даваться определенные материалы в качестве работы над ошибками, чтобы не допустить их в момент написания ЕГЭ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах, пишет РИА Новости.