Общество

Пострадавшего при взрыве газа в Великих Луках транспортируют в Псков

Одного пострадавшего транспортируют из Великих Лук в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Пострадали 3 человека. Два после осмотра врачей отпущены домой. Один в тяжёлом состоянии готовится к транспортировке санитарной авиацией в Псковскую областную клиническую больницу», — сообщили в псковском Минздраве.

Напомним, в Великих Луках в жилом доме на площади Юбилейная, дом №3, произошел взрыв бытового газа на втором этаже.

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По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

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Предварительная версия случившегося — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.