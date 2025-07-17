Пострадавшего при взрыве газа в Великих Луках транспортируют в Псков

Одного пострадавшего транспортируют из Великих Лук в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
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«Пострадали 3 человека. Два после осмотра врачей отпущены домой. Один в тяжёлом состоянии готовится к транспортировке санитарной авиацией в Псковскую областную клиническую больницу», — сообщили в псковском Минздраве.
Напомним, в Великих Луках в жилом доме на площади Юбилейная, дом №3, произошел взрыв бытового газа на втором этаже.