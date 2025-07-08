В Великих Луках проводится проверка по факту возгорания в многоквартирном доме

Сообщение о хлопке с последующим возгоранием, произошедшем в одной из квартир многоквартирного дома в городе Великие Луки 21 июля, поступило в СУ СК РФ по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области
По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, сегодня, 21 июля, в Великих Луках произошел взрыв бытового газа на втором этаже жилого дома.