Происшествия

В Великих Луках проводится проверка по факту возгорания в многоквартирном доме

Сообщение о хлопке с последующим возгоранием, произошедшем в одной из квартир многоквартирного дома в городе Великие Луки 21 июля, поступило в СУ СК РФ по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, сегодня, 21 июля, в Великих Луках произошел взрыв бытового газа на втором этаже жилого дома.

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