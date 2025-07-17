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Общество

Жители Пскова меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой

21.07.2025 15:41|ПсковКомментариев: 0

Этим летом исполнители 90-х обгоняют по популярности современных артистов. И главными «крашами» стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, чьи песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности — зумеров. Трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков, об этом говорит исследование МегаФона на основе данных сервиса «Замени гудок».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Бессменным лидером по установке вместо гудка у россиян остаётся песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить её с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, «Dubai — Hussein Arbabi Remix» исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым», а также многолетний хит «Позвони» от NIVESTA и DJ SMASH.

Но главным трендом можно назвать взлёт интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой: артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в 4 раза. «Широка река» Надежды Кадышевой и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой оказались в топ-10, а «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга.

При этом в течение года рейтинг неоднократно менялся: к примеру, в январе в топ-3 входила «Ягода малинка» Хабиба, которая в феврале вылетела даже из топ-10, а в июле вновь стала популярной и оказалась на второй строке. Также летом в топ-10 вернулась Anna Asti с композицией «По барам». В июне-июле можно отметить резкий рост числа подключений песни группы Кино «Звезда по имени Солнце» — 21 июня был день рождения лидера группы Виктора Цоя.

Всего каталог треков сервиса «Замени гудок» на сегодня включает более 200 тысяч композиций российских и зарубежных исполнителей. Наибольший интерес к услуге проявляют жители Пскова в возрасте от 40 до 50 лет (28%) и от 31 до 39 лет (21%).

Кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга, услугой активно пользуются абоненты из Ленинградской, Самарской, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Дагестан. Среди регионов Северо-Запада сервис популярен также в Вологде, Мурманске и Калининграде.

Источник: Псковская Лента Новостей
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