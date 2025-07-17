Бесплатный квас и сладкая вата ждут псковичей на фестивале «Сила корней и крылья перемен» 

Бесплатный квас и сладкая вата ждут гостей на фестивале ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» в Детском парке Пскова 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также для псковичей подготовлены различные площадки, на которых можно попробовать себя в традиционных женских ремеслах, изготовлении традиционной русской куклы. Гости форума могут сыграть в шахматы и старинную игру дальдоза.
Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире.
Отметим, что на мероприятии ожидается выступление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.