Общество

Антон Минаков о фестивале ЛДПР: Было искреннее желание устроить праздник

Более тысячи человек посетили ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» в псковском Детском парке 23 июля, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор фракции в регионе Антон Минаков.

«Я считаю, что независимо от того, идет предвыборный период или нет, проведение таких мероприятий очень положительно сказывается на имидже партии. Вчера в детском парке было достаточно большое количество народа, и у партии, у депутатов, и у председателя ЛДПР была возможность поздравить псковичей лично. Было искреннее желание устроить какой-то праздник. Поэтому были концерты, были угощения. По нашим данным, на праздник за все время проведения прошло более тысячи человек. И считаю, что подобные мероприятия в таких небольших городах, как Псков, имеют достаточно большое значение, тем более когда приезжает руководитель такого высокого уровня (председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, - ред.)», - сказал Антон Минаков.

Напомним, фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. В мероприятии приняли участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель регионального отделения партии Антон Минаков, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России. Для гостей праздника были организованы различные интерактивные площадки, а также каждый мог угоститься сладкой ватой и квасом.