Общество

Леонид Слуцкий: В Пскове сосредоточены величайшие традиции русской истории

В Пскове сосредоточены величайшие традиции русской истории, такое мнение выразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме «Сила корней и крылья перемен» 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Леонид Слуцкий прибыл в Псков для участия в фестивале «Сила корней и крылья перемен», который проходит сегодня в Детской парке.

«Добрый вечер, Псков. С Днём города! Я счастлив, что в этот день, здесь, в городском парке, на открытом воздухе, все так классно организовано. Здесь собрались женщины, дети. В период проведения специальной военной операции очень важно поддерживать дух. Женщины играют огромную роль в этом. Здесь, в Пскове, сосредоточены величайшие традиции русской истории, и сегодня эта древняя земля призывает нас быть плечом к плечу, несмотря на место жительство, на наличие партийного билета в кармане. Я рад, что сегодня здесь наша Лига женщин, сенатор Елена Афанасьева проводят очередное мероприятие. Сегодня мы возрождает традиции нашей общественной деятельности. Мужчина, у которого близкий друг - это женщина, обречён на успех. Женщины находятся в тылу каждого из нас. Да здравствуют наши женщины!» - сказал Леонид Слуцкий.

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в псковском Детском парке 23 июля. Он посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире.