Общество

Скончался бывший директор школы №47 Семен Прокофьев

Бывший директор школы № 47 г. Пскова Семен Прокофьев скончался 23 июля утром на 84-м году жизни, сообщила специалист отдела маркетинга ЛПУ «Санаторий "Хилово"» Елена Клюева.

Семен Прокофьев родился 15 марта 1942 года в г. Кирове. С 1980 по 2004 год занимал должность директора школы № 47 г. Пскова. Семен Прокофьев имеет награды «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный железнодорожник РФ». Под его руководством в 1980-е годы в железнодорожной школе, одной из первых в городе, началось углубленное изучение отдельных предметов. На базе школы № 47 в сотрудничестве с Политехническим институтом был организован политехнический колледж.

«Искренне преданный своей профессии, широкой души человек, Семен Яковлевич Прокофьев всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и учащихся», - отметила Елена Клюева.

Похороны Семена Прокофьева состоятся 25 июля. Отпевание – в 12.00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома (улица Свердлова, дом 1).