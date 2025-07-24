Общество

Суд обязал демонтировать ларек «Бизон» на улице Труда в Пскове

Арбитражный суд Псковской области обязал ООО «Торговый Дом «Бизон» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества, расположенный на земельном участке, на территории города Пскова, по улице Труда, со стороны дома №18, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе арбитражного суда в Псковской области.

Изображение из дела №А52-2139/2025

Резолютивная часть решения оглашена 23 июля 2025 года.

В обоснование требований администрация города Пскова указывала на отсутствие ведения торговой деятельности обществом на нестационарном торговом объекте, что явилось причиной к одностороннему расторжению договора и вынесению постановления о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества (№33 от 16 января 2025 года) со стороны администрации.

Напомним, в октябре 2024 года администрация города Пскова обратилась в суд с исками о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества торговым домом «Бизон».