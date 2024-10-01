Общество

Администрация Пскова обратилась в суд с иском о демонтаже ларька «Бизон»

Администрация города Пскова обратилась в суд с исками о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества торговым домом «Бизон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото с Яндекс Карты и с материалов указанных дел

Торговый дом заключил договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова на улице Труда, со стороны дома 18.

В связи с неосуществлением ответчиком торговой деятельности на спорном нестационарном объекте администрация в марте 2024 года уведомила общество о расторжении договора в одностороннем порядке и необходимости демонтажа торгового объекта. В июне администрация вынесла постановление о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества.

Позже администрация обратилась в суд с иском о демонтаже движимого имущества с логотипом «Бизон».

Предварительное и судебное заседания назначены на 22 октября.