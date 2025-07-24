Общество

Борьбу с борщевиком и реализацию ТОС обсудили на совещании в Псковском районе

Комплекс рабочих вопросов обсудили на совещании с главами сельских поселений и профильными специалистами администрации Псковского района, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Ход реализации проектов территориального общественного самоуправления и благоустройства территорий, информирование населения о возможности прохождения диспансеризации и профосмотров, свежие данные по вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, работы по борьбе с борщевиком – эти и другие темы находятся в поле зрения ответственных лиц весь сезон. Регулярно встречаясь на совещаниях, мы смотрим динамику работы, ищем пути выхода из сложных ситуаций, контролируем процесс», - сказала Наталья Федорова.

Представитель регионального правительства проинформировал комплексе мер по предотвращению выхода диких животных на территорию населенных пунктов – информацию необходимо учесть в работе.