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Борьбу с борщевиком и реализацию ТОС обсудили на совещании в Псковском районе

25.07.2025 11:04|ПсковКомментариев: 0

Комплекс рабочих вопросов обсудили на совещании с главами сельских поселений и профильными специалистами администрации Псковского района, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Ход реализации проектов территориального общественного самоуправления и благоустройства территорий, информирование населения о возможности прохождения диспансеризации и профосмотров, свежие данные по вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, работы по борьбе с борщевиком – эти и другие темы находятся в поле зрения ответственных лиц весь сезон. Регулярно встречаясь на совещаниях, мы смотрим динамику работы, ищем пути выхода из сложных ситуаций, контролируем процесс», - сказала Наталья Федорова. 

 

Представитель регионального правительства проинформировал комплексе мер по предотвращению выхода диких животных на территорию населенных пунктов – информацию необходимо учесть в работе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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