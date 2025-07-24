Общество

Мне радостно смотреть как Псков насыщается фестивалями - Дмитрий Мельников о «SUP Фесте»

Важность мероприятий и фестивалей, таких как «Псков SUP Фест» в Пскове отметил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мероприятие очень интересное, я его еще в прошлом году приметил и очень рад что в этом году «Деловая Россия» и «Альфа-банк» выступили его генеральными партнерами. Мне очень радостно смотреть как наш город насыщается всевозможными мероприятиями и фестивалями и в рамках Дня города и вне его. В этом большая заслуга администрации города и правительства области, но самое главное подход граждан, которые на эти мероприятия откликаются. Ведь подобные яркие события не сделаешь «из под палки», значит горожанам нравится и это главное. Рад, что приезжают люди из других городов посмотреть как тут у нас тут красиво. Наш город Псков еще совсем молодой и у него молодые, современные и здоровые, спортивные увлечения!» - сказал Дмитрий Мельников.

Напомним, сегодня в Пскове на реке Великой проходит aестиваль сап-серфинга «Псков SUP Фест».