Общество

Парад колясок состоялся в Финском парке в День города Пскова

Парад колясок, приуроченный ко Дню города прошелся по Финскому парку в Пскове сегодня, 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Украшенные и стилизованные коляски с малышами провезли по главной дороге парка.

Напомним, сегодня в Финском парке псковичей и гостей города ожидают различные активности, концерты и мероприятия.

12:00- 19:00 - Народные гуляния, концертные программы, фестивали: «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», Финский парк и парк Строителей;

15:30-17:00 - Торжественное открытие 11-го международного фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь», Финский парк, центральная сцена;

17:30-22:30 - 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», Выступление фолк-группы «КОЛЕНКОРЪ», парк Строителей;

19:00-19:30 - Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ», Финский парк, центральная сцена;

19:30-21:30 - Фестиваль «Пою тебе, любимый город!», Финский парк, центральная сцена;

21:30-23:00 - Вечерний праздничный концерт, Финский парк, центральная сцена.