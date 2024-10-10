Финский парк готов к празднованию Дня города Пскова

Народные гуляния в честь Дня города стартовали в Финском парке в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним программу празднования:
- 12:00- 19:00 - Народные гуляния, концертные программы, фестивали: «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», Финский парк и парк Строителей;
- 15:30-17:00 - Торжественное открытие 11-го международного фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь», Финский парк, центральная сцена;
- 17:30-22:30 - 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», Выступление фолк-группы «КОЛЕНКОРЪ», парк Строителей;
- 19:00-19:30 - Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ», Финский парк, центральная сцена;
- 19:30-21:30 - Фестиваль «Пою тебе, любимый город!», Финский парк, центральная сцена;
- 21:30-23:00 - Вечерний праздничный концерт, Финский парк, центральная сцена.
Клуб исторической реконструкции «Орден» (Псков) совместно с Псковским областным Центром народного творчества и при поддержке программы социальных инвестиций «#родныегорода» компании «Газпромнефть» на площадке установят исторический полевой лагерь, в котором организуют интерактивы и мастер-классы.
Ранее состоялся старт сапов в рамках фестиваля «Псков SUP Фест».