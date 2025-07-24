Общество

Пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа

Пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа, сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

«С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год», — сказала сенатор.

По словам Натальи Косихиной, прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

В РФ с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Если работающий пенсионер завершил в июле свою трудовую деятельность, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его работы, пишет ТАСС.