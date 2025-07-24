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Прощание с Ингой Лабутиной проходит в Пскове

Псков прощается с известным псковским историком и археологом Ингой Лабутиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

25 июля на 92-м году она ушла из жизни. На прощании присутствуют ее коллеги, историки, археологи, деятели культуры, студенты исторического факультета нескольких десятилетий.

Инга Лабутина родилась 3 февраля 1934 года в Москве. После окончания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1956 году приехала в Псков. Принимала участие в археологических раскопках Псковской области. Особой страницей в ее творческой биографии стала работа в комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища, предпринятой по решению Президиума АН СССР в 1958 году под руководством Г. Н. Караваева, и уже в 1959 году Инга Лабутина становится аспиранткой Института Археологии АН СССР. Её научный руководитель академик Б. А. Рыбаков и тема научного исследования - Псков.

В 1964 году начинается преподавательская деятельность в Псковском государственном педагогическом институте имени С. М. Кирова (в настоящее время - Псковский государственный университет). Инга Лабутина преподает историю и археологию. Много уделяет внимания работе по созданию системы охранных раскопок, и именно благодаря ей культурный слой Пскова был поставлен на охрану решением №482 Псковского облисполкома от 25 декабря 1973 года, и постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года взят под охрану как памятник республиканского значения.

Самой значительной археологической площадкой, размером почти с гектар, исследованной экспедицией тогда ещё ПГПИ и Псковского музея-заповедника под руководством Инги Лабутиной, стали площадь имени Ленина и территория Старого рынка. Каждый новый квадратный метр приносил открытия. Данные раскопки продолжались с некоторыми перерывами с начала 1970-х годов до 1991 года. Более чем за два десятилетия археологического изучения площади Старого рынка были сделаны интереснейшие открытия. Археологическая коллекция пополнилась десятками тысяч находок, среди которых шесть берестяных грамот.

В 1967 году Ингой Лабутиной был создан археологический кружок на историческом факультете ПГПИ, который и привёл к формированию школы специалистов исследующих культурный слой Пскова и изучающих археологические памятники области, вводя в научный оборот новые памятники и новые факты о жизни псковичей от начала возникновения города до XVII века.

На протяжении многих лет Инга Лабутина возглавляла археологическую секцию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Её неравнодушное отношение и активная позиция помогли спасти многие архитектурные памятники от разрушения и уничтожения. С 1988 года в Пскове активно работал Общественный совет под руководством Инги Лабутиной, где специалисты города вырабатывали правильный подход к памятникам исторического центра, обсуждались вопросы реконструкции старого Пскова.

Инга Лабутина - автор монографии «Историческая топография Пскова XIV – XV вв.» - единственного редкого полного научного исследования и обобщения письменных источников по всем памятникам города периода (1985), «Псков. Историческая справка» - научно-популярное издание (2001) и около 100 различных научных публикаций. Она возглавила авторский коллектив книги «Псков через века» - наиболее полного свода памятников архитектуры не только древнего, но и губернского Пскова. Ученики Инги Лабутиной, продолжатели её дела, посвятили ей книгу «Древности Пскова». В юбилейном посвящении говорится: «Эту книгу друзья и ученики посвятили Инге Константиновне Лабутиной - известному археологу и историку России, одному из крупных исследователей Пскова, организатору экспедиционных изысканий, высококвалифицированному "полевику", прирожденному педагогу». Названные издания и публикации актуальны и сегодня, популярны среди жителей города Пскова и не только.

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