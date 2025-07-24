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Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину

25 июля на 92-м году ушла из жизни Инга Лабутина — известный псковский историк и археолог. Сегодня Псков прощается с Ингой Константиновной.

Городу повезло, что более полувека назад, в 1956 году, выпускница МГУ Инга Константиновна — тогда еще Голунова после окончания вуза приехала в наш древний город, потому что главным делом ее жизни стало изучение и сохранение его культуры.Список научных трудов Инги Лабутиной насчитывает более 100 работ по проблемам археологии и истории средневекового Пскова, которые востребованы российскими и зарубежными учёными, а ее монографию «Историческая топография Пскова в XIV-XV вв.» можно найти в ведущих библиотеках мира.

Настоящий ученый и учитель, незабываемая, особенная, строгая к себе и верная выбранной профессии - с любовью и благодарностью вспоминают Ингу Константиновну коллеги и многочисленные ученики, большая часть которых пошла по стопам своего наставника и посвятила жизнь изучению истории родного края.

Учитель - в высоком смысле слова

Эльвира Королева, заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе:

В эти дни мы вспоминаем о том, что вся наша профессиональная жизнь была связана с Ингой Константиновной - от самого начала и до сегодняшнего дня.

Нам очень посчастливилось, что наши студенческие годы пришлись на время знаменитых раскопок на улице Ленина, за сегодняшним зданием университета. В истории изучения каждого средневекового города, особенно древнерусского, есть такие раскопки, которые являются основополагающими для его реконструкции, изучения, датировки. Для Новгорода это Неревский раскоп. А для истории Пскова - это именно Ленинские раскопы, в которых нам довелось принять участие.

Они велись очень долго, с 70-х годов по 1991-й. И в процессе этих исследований Псковским музеем-заповедником и Институтом археологии Российской академии наук была создана Псковская археологическая экспедиция. Ее возглавили Инга Константиновна с Валентином Васильевичем Седовым. Наверное, это были одни из самых масштабных раскопок в Европе на тот момент. Все студенты исторического факультета с момента своего поступления на факультет каждое лето или хотя бы один из сезонов проводили именно в этих раскопках.

Кроме обязательной археологической практики для тех студентов, кто интересуется археологией, Ингой Константиновной был создан археологический кружок. Это только звучит легковесно - «кружок», но на самом деле это была самая настоящая профессиональная специализация для историков. И большая часть студентов, прошедших этот кружок, связали свою судьбу именно с археологией как профессией.

Наверное, только сейчас, в эти дни, мы понимаем, насколько для нас было важно и судьбоносно, что именно на заре своей профессиональной деятельности мы столкнулись с такими высокими требованиями к своей работе и усвоили самые высочайшие профессиональные стандарты. И все это, конечно, благодаря Инге Константиновне. Она для нас Учитель в самом высоком смысле этого слова.

Больше всего нас поражало, что раскопки - это целая научная фабрика, где работают лаборанты, начальники участков, чертежники и огромное количество рабочих, которые беспрестанно менялись. К нашему изумлению, Инга Константиновна знала каждого рабочего по имени, а еще иногда и какую-то личную информацию об этих людях. Это тоже для нас было огромной школой: археология - это не просто работа. Если люди оказываются вместе на памятнике, то друг к другу можно относиться только с уважением - по-другому никак нельзя.

Что касается моей личной профессиональной жизни, я прекрасно понимаю, что никогда бы в жизни не стала археологом, если бы не оказалась начальником участка на раскопе номер 13, которым руководила сама Инга Константиновна. Отработав первый сезон, я получила от нее вместе с моей коллегой Надеждой Милютиной рекомендательное письмо, и мы отправились в экспедицию Московского государственного университета под руководством Даниила Антоновича Авдусина. Попасть в одну из лучших и знаменитых археологических экспедиций того времени - это невероятное счастье! Люди, которые окружали нас в тот самый первый студенческий год, в моей жизни присутствуют до сегодняшнего дня. И я Инге Константиновне за это невероятно признательна.

Археология - невероятная наука. Наверное, в гуманитарных науках больше нет специализации с такой степенью ответственности. Инга Константиновна нам с первого дня смогла внушить, что изучить памятник можно только один раз. Та документация, которую ты оставляешь после раскопок - это все, что останется потомкам. И только от тебя зависит, как будет происходить реконструкция материального облика твоего города. Это, конечно, невероятная ответственность, и я очень надеюсь, что эта школа не прошла для всех нас даром.

Но полевыми работами археология не ограничивается. Мы счастливы, что вместе с Ингой Константиновной у нас были большие научные проекты. Но главное, что сделала Инга Константиновна - оставила нам научное наследие. Это, конечно же, ее монография «Историческая топография Пскова». Я думаю, что всеми исследователями она воспринимается как самостоятельный источник. Это бесценное достояние для всех, кто изучает историю археологии нашего города.

В первую очередь я воспринимаю Ингу Константиновну как ученого. Но нам посчастливилось знать ее и в личном общении, когда мы слушали, как она поет, как она шутит. От нее я узнала, что, оказывается, существует археологический фольклор, и от того, в каком виде ты попадешь в него, зависит, как тебя будут вспоминать, а совсем не по твоей официальной биографии.

Если говорить о самом главном вкладе Инги Константиновны в сохранение нашего города, то именно в результате ее усилий культурный слой Пскова был поставлен на охрану как федеральный памятник и с того момента изучался в процессе археологических раскопок. Именно благодаря этому мы имеем возможность реконструировать древнейшую историю Пскова. И археологические открытия последних лет говорят нам о Пскове как об одном из самых значимых в жизни древнерусского государства городов.

Есть люди незаменимые. А есть люди не только незаменимые, но и незабываемые. И, конечно, Инга Константиновна - такой человек для всех нас.

Мама Инга и лабутяне

Марина Кулакова, директор Археологического центра Псковской области:

Я была ученицей Инги Константиновны. Более того, в аспирантуре она была моим научным руководителем. Это был человек, который фактически меня за руку вел и все время направлял в нашей профессии. Всему, что у меня есть, я обязана ей на сто процентов.

Инга Константиновна была очень требовательна к своим ученикам, и очень высокого качества выполнения работы ждет от нас. Но мы знали, что точно так же она относится и к себе. Мы всегда ее любили и называли мамой Ингой.

Помню, как однажды кто-то назвал всех ее учеников словом «лабутяне», желая тем самым обидеть нас и нашего преподавателя. Но все вышло наоборот. Среди учеников это прозвище было подхвачено, мы его воспринимали так, как будто мы относимся к некому клубу Инги Константиновны и даже были благодарны человеку, который придумал это слово.

У нас есть ряд совместных статей. Инга Константиновна учила работать со словом, внимательно относиться к каждой формулировке. Я всегда была рада ее сотам и замечаниям, несмотря на то, что давным-давно уже не была ее студенткой.

Ее слову можно было верить

Кандидат исторических наук, профессор Псковского Государственного университета, историк Анатолий Филимонов:

В этом году исполнится 57 лет, как я знаю Ингу Константиновну - с 1968 года. Тогда я только что поступил на исторический факультет. Очень хорошо помню 81-ю аудиторию в главном корпусе, где традиционно занимались первокурсники. Инга Константиновна читала нам курс археологии. Мы были еще мало подготовленные к этому предмету, как говорится, «зеленые» студенты, и конечно, не все понимали, что она говорила. Она читала лекции очень спокойно, не повышая голоса, но мы чувствовали, что за ее словами стоят очень глубокие знания. И потом мы неоднократно в этом убеждались.

Затем были годы совместной работы на одной кафедре. В следующем году будет 50 лет, как я пришел работать тогда еще в пединститут. Я занимался историей советского периода, и к археологии имел мало отношения. Но мне приходилось бывать на занятиях у Инги Константиновны, и неоднократно убеждался в том, что это очень глубокий профессионал и человек, который фанатично предан своему делу - в хорошем смысле слова. Она была очень ответственным человеком, очень скрупулезным и очень точным. Если что-то писала - каждую фразу прорабатывала очень тщательно. И, конечной ее фразе можно было верить.

Инга Константиновна оставила добрый след и в науке, и в сердцах своих многочисленных учеников. Я думаю, что память о ней будет очень долго жить.

Особенный человек

Член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов:

Когда я стал студентом первого курса, лекция по археологии оказалась первой. И, конечно, она запомнилась не только поэтому, но и потому, что ее читала Инга Константиновна, которая, наверное, задала тон всей жизни на историческом факультете.

Это человек, который обладал способностью передавать свои знания другим. И логика, и тон ее лекций были спокойными, не сказал бы, чтобы очень эмоциональными, но в них была внутренняя эмоциональность. И нам, конечно, передавалась ее «зараженность» археологией. Мы понимали, что ее главная забота и главное дело ее жизни - археология Пскова. Она изучала культурный этого города, и даже сказал бы, что по-своему она создавала свой археологический Псков, который нам оставила.

Что касается ее как педагога, то она не учила прямолинейно. Но влияла на нас силой своего примера. То, как она относилась и к преподаванию, и к науке, было неким образцом, которому хотелось следовать, если получится.

Наверное, никто не считал, сколько сотен, тысяч студентов она выпустила, сколько работают в археологии. Я, например, не археолог, но хочу сказать, что отношению к делу, к науке, меня научил археолог — Инга Константиновна.

И студенты к ней соответственно относились. Они называли ее не по имени-отчеству, а просто Инга, но в этом не было панибратства, это было очень уважительное и достойное отношение. Ученики действительно ее ценили и как человека, и как профессионала.

Поэтому ее уход - это большая печаль. Она была особенным человеком и все мы, конечно, помним ее.

Огромная работа

Владимир Потресов, директор и основатель музея истории Ледового побоища в Самолве, самый юный участник экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища:

С 1958 года Инга Константиновна принимала участие в археологических исследованиях в деревнях Самолва, Чудская Рудница, у деревни Подборовье в соответствие с планом экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища. Исследования были масштабными и длились несколько лет. Вместе с ведущими тогда археологами Раппопортом и Станкевич ею были обследованы средневековые памятники на пространстве от Гдова до деревни Мтеж на Псковском озере. Результаты этой огромной работы в весьма сжатом виде представлены в трудах экспедиции.

Когда я решил создать в Самолве музей, посвященный этому событию, Инга Константиновна поддержала эту идею. А несколько лет назад передала музею уникальный экспонат - свой полевой дневник раскопок конца 1950-х годов.

Я с огромным уважением относился к Инге Константиновне. На протяжении многих лет мы хорошо общались. Она приглашала меня, когда работала в университете, рассказать студентам об экспедиции. Последний раз мы виделись с ней на презентации моей книги в библиотеке на Конной. К сожалению, я не смог быть на ее 90-летии. Но я прислал несколько фотографий из экспедиции, которые у меня были.

Мы, уже немногочисленные участники экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, всегда будем помнить Ингу Константиновну, замечательного человека и крупного ученого.

Была первой, не стараясь обогнать

Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин:

Ингу Константиновну я запомнил человеком, который не участвует в «соревнованиях», сам решает, что он делает, и делает это максимально добросовестно и честно. А в результате становится лидером. Это человек, для которого победить - никогда не было самоцелью. Только наука, только решение научных проблем!

В результате Инга Константиновна во многом оказывалась первой. Она была первым археологом - настоящим, который именно жил и работал во Пскове, а не приезжал сюда в экспедиции.

Она оказалась первым преподавателем археологии в педагогическом институте, создавшим в Пскове целую плеяду людей, из которых выросло современное поколение псковских археологов.

Она впервые добилась, чтобы псковский культурный слой действительно охранялся от разрушения. Она была первой, никого не стараясь обогнать. И это, наверное, самое важное для меня.

Эталон нравственности

Заведующая отделом Археологического Центра Псковской области Елена Салмина:

Инга Константиновна - это носитель эталона нравственности, научной ответственности, научной честности и добросовестности. Человек, который понимал, где проходит эта планка, этот рубеж. Наверное, таким образом она и обучила целое поколение. Большая часть работающих в Пскове археологов - это ее ученики или ученики ее учеников. Мы любили ее и безусловно, будем продолжать любить.

Трудно говорить в прошедшем времени

Ирина Голубева, председатель псковского отделения ВООПИиК:

Главным делом жизни Инги Константиновны Лабутиной была археология – наука фундаментальная, непостижимая для приверженцев сиюминутных решений, требующая от призванного как физических усилий, так и интеллектуального напряжения, четких этических критериев. Инга Константиновна была такой, богато одаренной личностью, профессионалом. Она последовательно передавала этот заряд своим ученикам и трудно сейчас говорить о ней в прошедшем времени.

Со времени образования Псковского областного отделения ВООПИиК в 1966 году Инга Константиновна Лабутина возглавляла археологическую секцию отделения. Ее принципиальная позиция помогла спасти многие памятники от разрушения и уничтожения, а также привлечь на свою сторону общественность города. В 1988 году после принятия правительственного Постановления № 816 «О комплексной реконструкции и реставрации Пскова и Новгорода» в Пскове, в течение нескольких лет, работал Общественный совет под руководством И. К. Лабутиной.

В конце1980-х-начале 1990-х Инга Лабутина принимала участие и фактически стала соавтором «Проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Пскова», разработанным институтом Ленгипрогор и утвержденным Псковским областным Собранием депутатов. Она подготовила большой раздел проекта, посвященный режимам охраны культурного слоя Пскова и памятников археологии на территории города, а также порядку градостроительной деятельности на охраняемых территориях.

В 2010 году Центральный Совет ВООПИиК выдвинул Ингу Константиновну Лабутину кандидатом на соискание Всероссийской премии Хранители Наследия в номинации «Открытие». Вручение премии состоялось в Пскове, в одном из самых значительных и символических мемориальных мест – у Покровской башни XVI в.

Инга Константиновна Лабутина - представитель подлинной российской интеллигенции. Выполняя свой гражданский долг, она посвятила жизнь, профессиональную деятельность, здоровье, творчество, делу сохранения культурного наследия в самом высоком смысле слова.

Память об Инге Константиновне Лабутиной останется в сердцах всех, кому посчастливилось знать ее. Псковская Лента Новостей скорбит вместе с ее близкими и коллегами. Прощание с Ингой Константиновной состоится сегодня, 29 июля в 11.00 в Покровской башне.