Общество

Средняя зарплата врачей в областной больнице составляет 125 тысяч рублей

Средняя заработная плата врачей в Псковской областной клинической больнице составляет 125 тысяч рублей. Такими данными поделился главный врач больницы Евгений Панферов в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы обновляли данные месяц назад. Больше 125 тысяч рублей сейчас средняя заработная плата по врачам. В то время как в 2022 году это было 80 тысяч рублей. Вот такая разница. Конечно же, люди искали и ищут, где в том числе будут больше платить. И мне кажется, что это достаточно объективная причина, по которой люди меняют работу», — сказал Евгений Панферов.

Он добавил, что медики из областной больницы также меняли место работы в связи с предложениями из крупных федеральных клиник.

«Кроме того, есть специалисты, например, которые уезжали работать в крупные клиники, в федеральных клиниках, в Питер уезжали работать. Их приглашали туда. У нас нет крепостного права. Но мы создавали условия, при которых люди хотели оставаться. Мы повышали уровни заработной платы», — подчеркнул главврач.