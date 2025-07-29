Общество

Наталья Юрченко о депутатских выездах и успешном диалоге жителей и властей

О важности депутатских выездах, успешных решениях и покосе травы рассказала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Насколько я понимаю, сейчас ситуация, которую объяснил глава Пскова Борис Елкин, связанная с не совсем ровными отношениями подрядчиков, субподрядчиков относительно покоса травы, начала выравнивать по городу. Как на вашем округе обстоят с этим дела?

- На нашем округе тоже проблема. Если подрядчик идет на конкурс, я считаю, что он обязан выполнять свои обязанности. Если ты не можешь, не готов, если ты не готов договариваться с субподрядчиками. Хотя это странная ситуация, косить траву через субподрядчиков - это вообще, ей богу, чудеса. Если ты выходишь на конкурс, ты выполняешь свои обязательства. Почему за тобой должна половина администрации бегать, и половина города возмущаться такой катастрофической ситуацией? У нас на округе выросла трава выше меня. К большому счастью, там не борщевик в основных местах. Но, тем не менее, там полтора метра крапива.

Она, конечно, очень красивая, вполне себе похожие на английские клумбы, такие модные, запущенные. Но мы не привыкли уже к этому. И мы, кстати, привыкли к покошенным газоном, к убранным улицам. И сейчас это вызывает огромное возмущение. Поэтому на контрольном депутатском выезде я очень благодарна, что мы как раз прошли по той территории. И в этот же день на Народной были выкошены газоны.

И здесь надо понимать, что земля разделяется между двумя категориями собственников. Есть муниципальная земля, где обязан косить муниципалитет. И на основных площадках, конечно, все выкошено, но во дворах, где площади управляющих компаний, жильцы возмущаются. Управляющие могут говорить нет возможности и так далее, но жильцы платят за содержание и у них есть полное право иметь выкошенный двор.

- И медлить здесь нельзя, потому что трава растет все выше и выше.

- Да, а затем косить ее леской просто уже практически невозможно и приходится дисковыми косилками. Поэтому только своевременность. Я очень надеюсь, что наладится эта схема с покосами и на будущий год такой проблемы не будет. Выйдет нормальный подрядчик, который выполняет свои обязательства качественно и своевременно.

- Контрольные выезды депутатов не превратились в паркетную форму?

- Во-первых, это очень поощряет, когда глава выходит на твой округ и идет с тобой ногами. Потому что одно дело, когда ты пишешь и засыпаешь письмами, другой вопрос, когда ты проходишь с руководством города по своему округу и видишь еще очень точечные проблемы.

- А есть примеры успешных результатов выезда?

- Да, например, с мусорной площадкой около котельной на Народной, 22. Мы пытались несколько лет, писали письма в течение 3 лет. В этом году мы вышли на эту точку, и глава города предложил здесь поставить закрытую площадку с четырьмя кубовыми контейнерами. Когда они будут закрытыми, уже будет дисциплина.

Любовь Кузнецова

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