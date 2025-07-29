Общество

«Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 июля.

Гость студии - депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Несмотря на то, что у депутатов сейчас межсессионный период, отдыха у них практически не бывает. Лето – это период всевозможных работ, а значит и депутатского контроля. Как будут выглядеть после благоустройства скверы у телецентра и у «Рижской» гостиницы? Насколько эффективны ТОСы на депутатском округе Натальи Юрченко? Как победить парковку в зеленой зоне?