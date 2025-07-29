Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
Бизнес В Великих Луках
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Легким десертам — легкая сметана
Мошенники под видом операторов
Плюсы РКО в банке ПСБ
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
Вакансии в «Россетях»
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
город благодарен ТОСам
Рай В шалаше
Комфортные и безопасные
 
 
 
ещё Общество 29.07.2025 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину 29.07.2025 21:200 «Деловая Россия» и министерство экономического развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 29.07.2025 21:000 Госфильмофонд запустил первый в России архивный телеканал 29.07.2025 20:200 Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России» 29.07.2025 20:000 Новые окна установили в великолукской женской консультации 29.07.2025 19:250 Офис «Деловой России» открыли в Пскове
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 22.07.2025 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 27.07.2025 08:204 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России»

29.07.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Когда у организации есть своё место - это всегда помогает. Такое мнение выразил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев на открытии офиса регионального отделения «Деловой России» 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Мы никогда не сомневались в компетенции "Деловой России", но всегда , когда у организации есть своё место - это всегда помогает. Уверен, что с таким прекрасным местом буду еще больше проектов на благо Псковской области», - сказал Андрей Михеев.

 

Напомним, офис открылся по адресу: Октябрьский проспект, 22.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 66 человек
29.07.2025, 21:200 «Деловая Россия» и министерство экономического развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 29.07.2025, 21:000 Госфильмофонд запустил первый в России архивный телеканал 29.07.2025, 20:400 Артисты балета из Большого театра Республики Беларусь дадут концерт в «Михайловском» 29.07.2025, 20:200 Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России»
29.07.2025, 20:000 Новые окна установили в великолукской женской консультации 29.07.2025, 19:400 Пенсионера с инвалидностью по слуху продолжают искать в Стругокрасненском округе 29.07.2025, 19:250 Офис «Деловой России» открыли в Пскове 29.07.2025, 19:200 Суд в Москве оштрафовал Zoom на почти 80 млн рублей
29.07.2025, 19:000 Преподаватель дирижирования Виктор Чеченков скончался на 81 году жизни в Пскове 29.07.2025, 18:420 Организации Псковского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025» 29.07.2025, 18:220 Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков» 29.07.2025, 18:200 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах. ВИДЕО
29.07.2025, 18:000 Принудительное лечение назначил суд великолучанину за общественно-опасные деяния 29.07.2025, 17:550 Суд удовлетворил требование банка о взыскании кредитной задолженности с великолукского наследника 29.07.2025, 17:510 Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники 29.07.2025, 17:421 Реплика Константина Калиниченко: Почему Пскову нужен стриптиз-клуб
29.07.2025, 17:390 Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода 29.07.2025, 17:280 Как узнать номер лицевого счета, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 29.07.2025, 17:180 В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени 29.07.2025, 17:120 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах
29.07.2025, 17:100 Вопросы благоустройства Новоржева обсудили на сессии Собрания депутатов муниципального округа 29.07.2025, 16:560 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 30 июля 29.07.2025, 16:470 В Городском культурном центре начался капитальный ремонт концертного зала 29.07.2025, 16:420 «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? ВИДЕО
29.07.2025, 16:380 Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли для сотрудников УМВД России по Псковской области 29.07.2025, 16:350 Виктор Антонов: Чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи, нужно работать с молодыми кадрами 29.07.2025, 16:240 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне. ВИДЕО 29.07.2025, 16:170 Что появится в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала Наталья Юрченко
29.07.2025, 16:100 Дорожное покрытие обновляют во дворе дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках 29.07.2025, 16:020 В России общая численность инвалидов снизилась почти на 6% с 2018 года 29.07.2025, 15:520 Время работы «Горячей линии» Псковской таможни увеличено 29.07.2025, 15:480 Главврач ПОКБ рассказал на что расходуются средства от платных услуг
29.07.2025, 15:360 Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отпразднует свой 20-летний юбилей 29.07.2025, 15:250 Эвелина Блёданс побывала в пушкинском Михайловском. ВИДЕО 29.07.2025, 15:150 Обречённые на скитания 29.07.2025, 15:140 В Великих Луках с 31 июля временно отключат водоснабжение в связи с временными работами на водопроводе
29.07.2025, 15:000 Фестиваль красок ждет псковичей на первых выходных августа 29.07.2025, 14:550 Стекольщик, разоряющийся на покупку алмазов, и его окружение: вышла в свет новая «Михайловская пушкиниана» 29.07.2025, 14:430 Устроивший опасный дрифт в Петербурге пскович предстанет перед судом 29.07.2025, 14:300 Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев
29.07.2025, 14:260 На органный концерт «Краски туманного Альбиона» приглашают псковичей 3 августа 29.07.2025, 14:160 Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов 29.07.2025, 14:090 Пскович насмерть забил собутыльника и выбросил его из окна 29.07.2025, 14:050 Средняя зарплата врачей в областной больнице составляет 125 тысяч рублей
29.07.2025, 14:000 78 тысяч зараженных луковиц немецких тюльпанов сожгут в Псковской области 29.07.2025, 13:510 Лестницу и парапет отремонтируют между домами №29 и №31 на Рижском проспекте в Пскове 29.07.2025, 13:440 Хакеры сменили тактику DDoS-атак 29.07.2025, 13:350 В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков
29.07.2025, 13:240 Водитель Lada Granta устроил ДТП на «кольце» улицы Кузбасской дивизии. ВИДЕО 29.07.2025, 13:150 13 новых программ бакалавриата запускает ИТ-холдинг Т1 в партнерстве с ведущими вузами страны 29.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? 29.07.2025, 12:560 Судимые мужчины похитили у прохожего спиртное и телефон на площади Победы в Пскове
29.07.2025, 12:510 Назначен прокурор Плюсского района 29.07.2025, 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 29.07.2025, 12:370 Около 2 тысяч пассажиров перевезли по маршрутам между Псковской областью и белорусской Алёщей с начала года 29.07.2025, 12:360 Ярмарка меда пройдет в Детском парке в Пскове с 9 по 11 августа
29.07.2025, 12:280 Росгвардия проводит в Пскове отбор мужчин на службу в новых субъектах России 29.07.2025, 12:200 Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Кадровом центре «Работа России» в Пскове 29.07.2025, 12:140 Латыш пытался вывезти из Псковской области более 3 миллионов рублей контрабандой 29.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне
29.07.2025, 11:570 Плоская башня и Поганкины палаты закрыты на санитарный день 29.07.2025, 11:490 Псковским налоговым агентам напомнили о сроках сдачи уведомлений по НДФЛ 29.07.2025, 11:370 В Великих Луках запустили благотворительную акцию помощи зооприютам 29.07.2025, 11:270 «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все?    
29.07.2025, 11:150 Прощание с Ингой Лабутиной проходит в Пскове 29.07.2025, 11:090 Фура сгорела на трассе Р-23 «Псков». ВИДЕО 29.07.2025, 11:050 Около 80% водителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения 29.07.2025, 10:550 Более 400 случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за прошлую неделю
29.07.2025, 10:460 Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Ласино 29.07.2025, 10:400 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне 29.07.2025, 10:300 Запустить фонарики желаний смогут псковичи на фестивале в Дендропарке 29.07.2025, 10:210 Юных псковичей приглашают на летние мастер-классы
29.07.2025, 10:100 Мошенники провели массовый обзвон от имени псковского врача-онколога 29.07.2025, 10:000 35% респондентов ПЛН серьезно обеспокоены транспортными коллапсами 29.07.2025, 09:440 Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе – опрос 29.07.2025, 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru