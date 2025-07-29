Общество

Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России»

Когда у организации есть своё место - это всегда помогает. Такое мнение выразил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев на открытии офиса регионального отделения «Деловой России» 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы никогда не сомневались в компетенции "Деловой России", но всегда , когда у организации есть своё место - это всегда помогает. Уверен, что с таким прекрасным местом буду еще больше проектов на благо Псковской области», - сказал Андрей Михеев.

Напомним, офис открылся по адресу: Октябрьский проспект, 22.