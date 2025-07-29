Офис «Деловой России» открыли в Пскове

Офис псковского регионального отделения «Деловой России» открыли в Пскове 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Открытие офиса это большой шаг к консолидации бизнес-сообщества. Думаю открытие площадки поможет лучше наладить взаимодействие бизнеса с властью. Также это даст нам возможность проводить онлайн-встречи, различные мероприятия», - сказал председатель отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.
Председатель отметил, что надеется в этом месте подписать множество соглашений, позволяющих развивать Псковскую область.
Новое пространство открылось по адресу: Октябрьский проспект, 22.