Общество

В Великих Луках начались работы по замене гранита на территории Вечного огня

В рамках благотворительного проекта в городе Великие Луки стартовали работы по замене гранитного покрытия на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фотография: администрация города Великие Луки

Инициатива реализуется при поддержке меценатов и неравнодушных жителей города.

Администрация города отметила, что обновление гранитного покрытия станет важным этапом в сохранении памяти о подвиге павших героев и улучшит облик одного из главных памятных мест Великих Лук. Работы проводятся с соблюдением всех требований. Их завершение планируется в ближайшее время.