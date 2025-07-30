Общество

В Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередач

В Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередач, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад»



Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в особом режиме. На смене 73 аварийные бригады, привлечены 73 единицы техники. Работы идут в круглосуточном режиме.



Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.



Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).