Общество

Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области ночью 1 августа

Ночью с сохранением в течение дня 1 августа местами по Псковской области ожидаются грозы, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Также местами будут идти ливни. При грозах будет дуть шквалистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

МЧС напоминает: