Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области ночью 1 августа

Ночью с сохранением в течение дня 1 августа местами по Псковской области ожидаются грозы, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.
Также местами будут идти ливни. При грозах будет дуть шквалистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
МЧС напоминает:
- не находитесь поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайтесь под деревьями;
- будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте;
- паркуйте машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?