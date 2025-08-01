Общество

Глава Великих Лук отчитался о деятельности за 2024 год

Отчёт главы города Великие Луки Николая Козловского единогласно поддержан депутатами Великолукской городской Думы на сессии 1 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме южной столицы региона.

Фото: Великолукская городская Дума

В своем выступлении Николай Козловский подробно осветил ключевые направления своей работы как высшего должностного лица муниципального образования. Глава города подчеркнул значимость прямого взаимодействия с органами государственной и региональной властей, представления интересов Великих Лук на федеральном уровне, ведения активной правотворческой деятельности, а также открытого диалога с горожанами.

Основные акценты отчёта:

Межмуниципальное и федеральное сотрудничество

Глава Великих Лук является вице-президентом ассоциации малых и средних городов России, активно участвует в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы местного самоуправления. В 2024 году Николай Козловский принимал участие в муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» и в заседаниях Союза городов воинской славы.

Социальная направленность бюджета

Бюджет города за 2024 год оставался социально ориентированным — более 70% расходов направлены на образование, культуру, спорт и социальную политику. Общий объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов составил 27,5 млн рублей. Все мероприятия были выполнены в полном объёме.

Экономика и промышленность

Объем отгруженной продукции великолукских предприятий за 2024 год составил более 157 млрд рублей, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Средняя заработная плата достигла 70 391,7 рублей. Великие Луки подтвердили статус одного из ведущих промышленных центров Северо-Запада России.

Развитие городской инфраструктуры

Выполнялись работы по замене водопроводных сетей, проводились ремонты дорог и тротуаров, были благоустроены дворовые и общественные территории. Введены в эксплуатацию четыре многоквартирных и 105 индивидуальных жилых домов.

Работа с жителями

В адрес главы города поступило 64 письменных обращения, проведено 26 личных приемов. Все обращения рассмотрены, заявители получили разъяснения. Продолжаются еженедельные видеообращения главы Великих Лук на основные темы и по важным общегородским событиям, а также активное общение с горожанами через социальные сети.

Патриотическое воспитание и поддержка СВО

Город активно участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи и оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. В Великих Луках создан филиал региональной организации ветеранов СВО.

Работа городской Думы

В 2024 году проведено девять заседаний, принято 144 решения, в том числе 43 — по инициативе главы города. Вопросы благоустройства, ремонта соцобъектов, качества работы сферы образования, реализации национальных проектов и муниципальных программ находились под личным контролем депутатов.

Общественное самоуправление

Активно развивается движение ТОС и институт общественных советников главы города. В их составе работают более 70 тысяч жителей, аккумулируя идеи и предложения горожан, которые затем реализуются в городских проектах.

В завершение отчёта Николай Козловский поблагодарил всех, кто трудится на благо города, и выразил особую признательность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Сегодня перед Великими Луками открыты широкие перспективы. У нас есть надёжный фундамент — это устойчивый экономический рост, социальная стабильность и активное участие в федеральных инициативах. Совместная работа власти и горожан — залог успешного будущего нашего города», - сказал Николай Козловский.

Глава Великих Лук после отчета ответил на вопросы.

Депутат Константин Максимов поинтересовался эффективностью института общественных советников главы города. Николай Козловский отметил, что этот институт действует с 2016 года и объединяет около 300 активных амбициозных жителей. Благодаря общественным советникам оперативно доводятся до городской администрации вопросы, которые волнуют горожан на уровне конкретных дворов и домов. Советники способствовали возрождению традиций дворовых праздников и установки новогодних ёлок во дворах, а также активно участвуют в контроле работ по благоустройству дворов, тротуаров и парков.

Заместитель главы города Николай Андросович задал вопрос о реализации мероприятий по улучшению состояния коммунальной сферы. Глава Великих Лук подчеркнул, что руководство держит эти вопросы на особом контроле. За последний год предприятие «Тепловые сети» ввело в эксплуатацию новую современную котельную, провело реконструкцию котельной в районе улицы Дружбы. В плановом ежегодном порядке продолжается замена теплотрасс и реализуется целевая инвестиционная программа. Предприятие «Водоканал» активно модернизируется, ведется строительство кольцевого водопровода с целью дальнейшего повышения качества водоснабжения.

Депутат Дмитрий Белюков поинтересовался дальнейшей судьбой кинотеатра «Родина». Николай Козловский сообщил, что здание будет отремонтировано на федеральные средства, и в нем разместится молодёжный центр.

Депутат Евгений Шумайлов задал вопрос о реконструкции проспекта Ленина. Глава города отметил, что данный проект, как и строительство второго путепровода, находятся под постоянным контролем на всех уровнях власти. Эти проекты получили поддержку федерального уровня, есть соответствующий протокол, и Великие Луки занимают высокие позиции в списке на получение финансирования. Губернатор Михаил Ведерников также держит эти вопросы на личном контроле.

Депутаты отметили высокую результативность и системность работы главы города, выразив уверенность, что взятый курс на развитие будет продолжен.