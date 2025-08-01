Общество

Мемориальный комплекс в Самолве временно закрыт для гостей из-за отсутствия энергоснабжения

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района временно закрыт для посетителей в связи с отсутствием электроснабжения, сообщили в группе национального парка «Себежский» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: национальный парк «Себежский» / «ВКонтакте»

«В связи со сложными погодными условиями в деревне Самолва временно отсутствует энергоснабжение. Просим вас воздержаться от посещения мемориального комплекса», - сообщили в группе.

Напомним, более 12 тысяч человек остались без электроэнергии в Псковской области из-за непогоды.