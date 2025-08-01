Общество

Великие Луки отметили 95-летие Воздушно-десантных войск концертной программой

2 августа на Летней эстраде в парке «Петровский» в Великих Луках состоялся праздничный концерт, приуроченный к 95-летию Воздушно-десантных войск. Мероприятие прошло под девизом «Никто, кроме нас!» и стало настоящим подарком для военнослужащих и ветеранов ВДВ всех великолучан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Программа началась с торжественной церемонии награждения ветеранов и участников боевых действий. В адрес десантников прозвучали слова благодарности за мужество, отвагу и преданность Родине. Особое внимание было уделено памяти павших героев и тем, кто сегодня несёт службу в зоне специальной военной операции.

Для гостей праздника были подготовлены яркие концертные номера от творческих коллективов города Великие Луки. На сцене выступили артисты вокальных и танцевальных студий, фольклорных ансамблей, а также воспитанники воскресной школы Великолукской епархии. Зрители услышали множество патриотических композиций, посвящённых Родине, воинскому братству и любви к России.

Финалом вечера стало выступление рок-группы «Портал», которая исполнила авторские композиции, посвящённые военной тематике и подвигу десантников.

«Праздник ещё раз напомнил, что героизм, сила духа и верность долгу — неотъемлемые качества бойцов ВДВ и всех героических защитников нашего Отечества», - отметили в администрации.