Общество

В аэропорту Пскова введены ограничения для безопасности полетов

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны, в аэропорту Пскова отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержку вылетов и отмену рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

«Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», - призвали в администрации аэропорта.

Уточнить статус рейса можно на сайте, или позвонив в колл-центр по телефону: +7(8112)33-13-08.

Утренний самолет из Москвы в Псков задержан до 10.00, из Пскова в Москву - до 11:40.

Напомним, БПЛА противника был сбит в Псковском районе над деревней Неёлово.