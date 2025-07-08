Происшествия

Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА

В Псковском районе над деревней Неёлово сбит БПЛА противника, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Вновь убедительно прошу – ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны!» - призвал губернатор.

На месте работают оперативные службы.

Глава региона призвал незамедлительно информировать о БПЛА оперативные службы по телефону: 112 или 72 52 00 – дежурный УФСБ России по Псковской области. Возможны сбои в работе связи.

Напомним, в Псковской области введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.