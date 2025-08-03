Общество

В Великих Луках продолжается благотворительная акция помощи зооприютам

Благотворительная акция помощи приютам для бездомных животных продолжается в Великих Луках, сообщил основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Дом удивительных котов «Марсиаша»

«Друзья, хочу сказать большое спасибо всем, кто уже откликнулся на нашу акцию помощи приютам для бездомных животных в Великих Луках», - отметил он.

Александр Козловский добавил, что благодаря неравнодушным людям, у животных появляется шанс на здоровье, тепло и, самое главное, – заботу.

Вопрос кормления животных всегда остро стоит. Нужны сухие и влажные корма для кошек и собак – Чаппи, Педигри, Китикэт, Purina ONE с говядиной для стерилизованных кошек, паучи Best Dinner Renal со вкусом курицы, говядины, а также паштет для котят ROYALCANIN Gastrointestinal Kitten.

Есть потребность и в медикаментах – от противопаразитарных капель до препаратов первой необходимости. Нужны: «Селафорт», «Стронгхолд», «Квантум», «Симпарика», «Мильпро», «Мильбемакс», «Инспектор» – для собак, «Дексафорт», «Лидокаин», «Новокаин», «Димедрол», а также таблетки «ПимоПЕТ» (5мг при сердечных заболеваниях) и «Милоджик Уро Д-маноза + клюква» (1 г, для животных с МКБ).

Также нужны пеленки 90*60 см, влажные антибактериальные салфетки, концентрат для дезинфекции VitaVet Pro.

Всё это можно передать в общественную приёмную «Единой России» по адресу: Великие Луки, улица Карла Либкнехта, 9/14. Сбор продолжается до конца августа.

«Если вы хотите помочь лично, присоединяйтесь к волонтёрским выездам, пишите мне в сообщения. И, конечно, каждый, кто решит подарить приютскому животному дом, совершит настоящее чудо», - добавил Александр Козловский.