Общество

В Великих Луках запустили благотворительную акцию помощи зооприютам

Благотворительную акцию помощи приютам для бездомных животных запустили в Великих Луках, сообщил основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Центр милосердия для животных г. Великие Луки

«Это продолжение доброй традиции, которую мы уже поддерживали ранее вместе с фондом «Земляки» и партией "Единая Россия"», - отметил Александр Козловский.



Политик отметил, что на территории Великих Лук работает несколько приютов – это и Центр милосердия для животных, и Дом удивительных котов «Марсиаша», и приют «Веретье-2», и пункт домашних передержек, и маленький приют.

«Все они держатся на плечах волонтёров и неравнодушных людей. Им по-прежнему необходима поддержка – кормами, лекарствами, участием», - подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что «вопрос кормления животных всегда остро стоит». Нужны сухие и влажные корма для кошек и собак – Чаппи, Педигри, Китикэт, Purina ONE с говядиной для стерилизованных кошек, паучи Best Dinner Renal со вкусом курицы, говядины, а также паштет для котят ROYALCANIN Gastrointestinal Kitten.

Есть потребность и в медикаментах – от противопаразитарных капель до препаратов первой необходимости. Нужны – Селафорт, Стронгхолд, Квантум, Симпарика, Мильпро, Мильбемакс, Инспектор – для собак, Дексафорт, Лидокаин, Новокаин, Димедрол, а также таблетки «ПимоПЕТ» (5мг при сердечных заболеваниях) и «Милоджик Уро Д-маноза + клюква» (1 г, для животных с МКБ).

Также нужны пеленки 90*60 см, влажные антибактериальные салфетки, концентрат для дезинфекции VitaVet Pro.



Сбор продлится до конца августа. В сентябре всю помощь доставят в приюты. Передать корма и лекарства можно в общественную приёмную «Единой России» в Великих Луках по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 9/14.



«Отдельно хочу обратиться к тем, кто готов помогать делом. Если есть желание и возможность – напишите мне, мы обязательно организуем волонтёрские выезды. Ну а самой большой добротой, конечно, остаётся готовность подарить животному дом. Каждый пёс и каждая кошка в приютах ждёт своего человека», - заключил Александр Козловский.