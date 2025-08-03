Общество

К 12-й годовщине трагической гибели отца Павла Адельгейма

5 августа – 12-я годовщина трагической гибели выдающегося псковского священника Павла Адельгейма. Как обычно, в этот день все, кому дорога память убиенного пастыря, соберутся на божественную литургию в храме святых Жен Мироносиц, затем под стеной храма на панихиду на могиле батюшки, и наконец, ближе к вечеру в гостевом фойе Пушкинского театра драмы на традиционный вечер сохранение памяти.

Но не все пойдет по традиции. За прошедший год рядом с могилой священника появилась еще одна – его почившей супруги, матушки Веры. Впервые День памяти пройдет без нее. И посвящён он будет ей, его Вере, и их более чем полувековому супружеству.

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Неизменный участник всех вечеров памяти – один из ближайших друзей из семьи протоиерей Константин Костромин, проректор Санкт-Петербургской Духовной академии. Сегодня, в преддверии очередной встречи в Пскове, он, вслед за отцом Павлом, размышляет о смысле христианского брака.

Крестный путь брака

При венчании и рукоположении в священный сан поются одни и те же торжественные песнопения – тропари. В первом воспевается девство, в котором на земле родился Бог. Второй посвящен самоотречению мученичества. Смысл третьего – прославление Бога во святых. При совершении венчания верность супругов скрепляется обменом кольцами. Так рождается семья – «малая церковь». Она зиждется на девственно-чистых чувствах и отношениях, на мученическо-терпеливом несении скорбей (в том числе – недостатков друг друга, от которых никто не свободен), на восхождении во славе (счастливый брак славен для людей любых убеждений).

Рукоположение в сан как будто вступает в противоречие с браком. Повторение тех же песнопений говорит как бы о вступлении в новый брак – с Церковью большой. Снятие кольца с руки священнослужителя показывает, что главным приоритетом отныне для него становится община, храм, Церковь. Девство, святость и славление Бога – качества, необходимые в служении Всевышнему. Казалось бы, в конкуренции малой и большой церкви победит только одна, вторая будет в ущербе.

Так бывает, когда между семьей и общиной возникает противопоставление. Церковность супруги, всех домочадцев снимает противоречие. Мнимая конкуренция превращается в сотрудничество. Малая церковь – семья – становится частью (и даже основой!) приходской общины.

Последней осенью на небеса ушла супруга известного псковского пастыря – отца Павла Адельгейма. Все сказанное выше характеризует их брак. Он был по-человечески счастливым. Знавшие отца Павла и матушку Веру могут засвидетельствовать – это был на редкость чистый союз. Присущая обоим внутренняя чистота сглаживала многие шероховатости, в семейных отношениях делала легким то, что для других тяжело или даже невыносимо. Если верность и сегодня не редкость, то чистоты внутреннего мира катастрофически не хватает. У нас перед глазами был такой пример в чете Адельгеймов. Жаль, что этот пример в наш век не заразителен!

Отец Павел пережил сильнейшие преследования и претерпел многие страдания. Он не боялся делиться ими с супругой. Она несла бремя жены священника в атеистическом обществе и, более того, воспитывала и кормила детей, пока он был в лагере, а потом испытывала лишения как жена судимого. Многие помнят остракизм, которому был подвергнут отец Павел в архиерейство Евсевия (Саввина). Многие отвернулись тогда от Адельгеймов. Каково же пожилой матушке Вере было сносить незаслуженные косые взгляды и осуждающий шепот? Оба вышли из этих скорбей неповрежденными – зло не коснулось их сердец, они не осуждали тех, кто принес им эти испытания. Эта неповрежденность достигается только сообща.

Что бы ни приносила им судьба, брак Адельгеймов был только крепче. И в дни горечи, и в дни признания отец Павел и матушка Вера были вместе. Это – славный брак. Та слава, о которой поется в венчальном тропаре, коснулась их при жизни.

Отец Павел в годы своего служения не раз высказывался о браке, устно, а иногда и письменно. После его гибели близкие – прежде всего, Виктор Яковлев – собрали эти его слова в небольшой сборник, назвав его «Беседы о христианском браке». Дадим слово самому отцу Павлу. Все, что он сказал о браке – испытано им самим.

Отправляясь в дорогу, каждый выбирает себе спутника. Чем продолжительней, трудней или опасней путь, тем ответственней выбор. Хорошо, когда спутник находчив, обаятелен, умен. Но таланты – не самое главное для совместного пути. Настоящий спутник – тот, на которого можно положиться. Он не подведет в решительную минуту, не бросит в опасности, чтобы спастись самому… Доверие всегда дарят авансом. Далеко не всегда оно оплачивается взаимностью. Оно поначалу интуитивно. Доверие может оказаться неоправданным. Мы всегда рискуем обмануться.

И всё-таки выбираем, поскольку нуждаемся в «другом», который разделит наши интересы, нашу любовь, наш труд. Опыт общения раскрывает подлинную ценность избранника позднее. Разве возможен брак без доверия?

Обмениваясь кольцами в знак обручения, двое перед Богом свидетельствуют, что выбрали друг друга в спутники жизни… До сих пор каждый из них был свободен в своем выборе. С этого дня они сделали свой выбор и связали себя друг с другом. Каждый из двоих отказался от своей свободы, чтобы приобрести друга и подругу.

Свобода – это цена, которую они уплатили за свой выбор. Больше им не придется беречь свою формальную свободу. Они от нее отказались.

Беречь теперь нужно своего избранника, свою избранницу. В ней, в нём – их осуществленная свобода. Кольца означают радостную связанность друг с другом. Кольцо – символ вечности. Их связь вечна.

Смысл христианского брака – соединить две половины в целостное единство. В одном из первых христианских произведений – «Учении 12 апостолов» – говорится: царство Божие уже пришло, когда двое уже не двое, а одно. На русском языке такое единство называют «счастьем». Молодым обычно желают «счастья» от слова «часть», «со-часть», «соучастие». Слова «будьте счастливы» означают буквально «будьте едины» или «будьте всегда вместе».

Крестный путь брака запечатлевается обрядом одевания венцов. Это не триумфальные венцы. Победа ещё не достигнута. Это венцы мученические. Жених и невеста венчаются на подвиг самоотверженной любви: терпения, смирения, прощения. Великодушие и бескорыстие любви должны быть христианской альтернативой справедливости и ревности. Такая любовь основана на самопожертвовании.

Она не говорит: «Ты – мой». Она говорит «Я – твой!»: Любящий – не собственник, а собственность другого. Любящий не берет другого для себя. Он отдает себя другому, ничего взамен не требуя. Это заведомо несправедливо. Но если каждый из супругов исполнит эту заповедь, то несомненно оба будут счастливы.

Виктор Яковлев