Общество

Памяти матушки Веры - вдовы Павла Адельгейма

В конце ноября ей исполнилось бы 83. Она родилась в 1941-м в большом селе Гайворон в Черниговской области на Украине. Об отце ничего не знала: в первые дни войны он ушел на фронт, и с того дня известий о нем не было. Жила с мамой в доме родителей отца.

В 17 лет, сразу после выпускных, вчерашняя школьница удивила родственников и одноклассников, да и всё село: вышла замуж за юного киевского семинариста и уехала с ним в далекий и невероятно чужой город Ташкент. Там он стал сначала дьяконом, а потом священником, а юная попадья родила ему девочку Машу, а потом сразу двоих – Анечку и Ванечку.

Сегодняшнее поминальное слово – не место житейских подробностей, но 11 лет назад в канун сороковин памяти о. Павла, матушка сама весьма увлекательно поведала о встрече с о. Павлом в беседе с журналистом Еленой Ширяевой. Беседа под названием «Его Вера: Сорок дней без отца Павла» тогда же, в сентябре 2013-го была опубликована на ПЛН.

Смотрите также Его Вера: Сорок дней без отца Павла

Немало тяжелых испытаний выпало на долю жены священника, которого уже при жизни почитали исповедником веры, т.е. тем, кто принял страдания за свою веру, за исповедание Христа своим Богом и Спасителем. 1950/60-е были годами гонений за веру, когда государство старалось поставить церковь вне общества, когда вера в Бога не только не поощрялась, но часто и преследовалась уголовно. В 1969-м священник Павел за «незаконное» строительство храма в Кагане (Узбекистан) был осужден по «антисоветской» статье на три года лишения свободы. В заключении потерял ногу, вернулся инвалидом. А матушка Вера все три года несла свой крест, оставшись с тремя детьми практически без средств.

В 1976 семья переехала в Псков. С конца 70-х о. Павел – настоятель церкви св. апостола Матфея в селе Писковичи, а матушка пристроилась работать на станции Юных натуралистов при Дворце Пионеров. К тому времени о. Павел закончил Московскую Духовную академию, и молва о нем, как о думающем и духовно одаренном псковском батюшке стала распространяться в Питере (тогда Ленинграде) и Москве.

Обращение государства лицом к церкви, торжественное всенародное празднование 1000-летия Крещения Руси кардинально изменило жизнь о. Павла и его Верочки. Священник становится активным общественным деятелем, участвует в международных конференциях, баллотируется кандидатом в Верховный совет страны на первых демократических выборах в 1989 году. Люди ему верят, плддерживат, готовы за ним идти. Тогда же начинаются богослужения в первом из нововозвращенных псковских храмов – церкви св. Жен Мироносиц, настоятелем которой становится о. Павел. И везде рядом с о. Павлом – его Верочка, ее надежное плечо.

Восстановление Мироносицкого Храма

В 1992 при Мироносицком храме о. Павел открывает общеобразовательную школу Регентов. В 1993 – приют для сирот-инвалидов при храме св. апостола Матфея в Писковичах, и матушка становится мамой для дюжины детей, пригретых в приюте. Тогда же о. Павел начинает опекать детское отделение областной Психиатрической больницы в Богданово, а в 1997 заканчивает строительство храма св. Целителя Пантелеймона на территории больницы.

Но вся его деятельность вызывает трудно объяснимое раздражение правящего архиерея архиепископа Евсевия. Священник отстраняется от богослужения в построенном им храме. Затем, в 2000-м лишается настоятельства в храме в Писковичах, что значительно осложняет жизнь приюта для сирот-инвалидов. Я сам свидетель тому, как тяжело переживал батюшка последствия архиерейского произвола, всю эту череду незаслуженных обид. Но рядом была его Верочка, которая всегда умела принять его боль на себя.

В 2002 вышла самая известная книга о. Павла «Догмат о Церкви в канонах и практике», которая сделала его широко известным в православном мире. Из названия книги понятно, что речь идет о жизни церкви – какой она должна быть и какой является на самом деле. Священник, по сути, впервые заговорил о болевых точках жизни православных приходов в России. И, судя по широким отзывам и поддержке, заговорил о самом больном и насущном. Но вызвал и новую волну гнева со стороны епархиального церковноначалия. Противостояние кончилось тем, что в феврале 2008 о. Павел был смещен с должности настоятеля восстановленного им храма свв. Жен Мироносиц. Трудно сказать, как он смог это пережить. Да может, и не пережил бы, если б не Верочка.

Как-то его ученик и последователь, протоиерей Сергий Ганьковский спросил его:

- Батюшка, а что вы считаете своей родиной? Вот я родился в Королёве, работал там учителем, потом построили храм, теперь служу в нем, меня там знают все, можно сказать, сызмальства. А у вас? Родился в Ростове-на-Дону, потом сразу Иваново, арест родителей, детский дом, ссылка с мамой, теперь много лет Псков, - ваша-то Родина где?

- А у меня, Сережа, где моя Верочка - там и Родина.

Она несла свое вдовство одиннадцать лет с терпением и любовью, молитвенно храня память о своем Павлике, как она звала его. Несла с Божией помощью, хранимая Богородицей и всеми многочисленными близкими и дальними помощниками, хранящими память о выдающемся пастыре и проповеднике. Выдающимся псковским священником его впервые назвал митрополит Тихон на первой своей пресс-конференции после назначения на Псковскую кафедру в мае 2018 года. Он же помог издать книгу – собрание избранных проповедей о. Павла «С БОГОМ И ПО-БОЖЬИ».

Матушка Вера угасала тихо, постепенно, будто сама вела себя на ощупь в иной мир. Или… Может, и правда, как сказал кто-то, о. Павел помогает ей на этом пути. Вчера вечером близкие заметили, что она перестала дышать.

Теперь они, Павел и его Вера, встретились на общей для них Родине Небесной, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная…

Прощание состоится во вторник 12 ноября в храме святых Жен Мироносиц: в 8:30 – часы, в 9:00 Божественная литургия, по окончании – в 11:00 – отпевание и похороны у южной стены храма, рядом с могилой отца Павла Адельгейма.

Виктор Яковлев