Псковский губернатор призвал не доверять оповещающим об «атаках БПЛА» Telegram-каналам

В сетях появились Telegram-каналы, якобы оперативно оповещающие об угрозе атаки БПЛА в Псковской области. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, доверять этой информации не следует.
«Ссылки на каналы активно продвигаются в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, а также, как ни странно, в домовых и тематических чатах», - заметил Михаил Ведерников.
Эти каналы не являются официальным источником информации, подчеркнул губернатор. «Более того, сведения, размещаемые в них, могут носить провокационный характер, намеренно сеять панику и вводить в заблуждение. Доверяйте только проверенным официальным источникам. Берегите себя и своих близких!» - заключил глава региона.
Напомним, вчера в Псковском районе сбили два украинских БПЛА.
В Псковской области введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.