Общество

Псковский губернатор призвал не доверять оповещающим об «атаках БПЛА» Telegram-каналам

В сетях появились Telegram-каналы, якобы оперативно оповещающие об угрозе атаки БПЛА в Псковской области. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, доверять этой информации не следует.

«Ссылки на каналы активно продвигаются в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, а также, как ни странно, в домовых и тематических чатах», - заметил Михаил Ведерников.

Эти каналы не являются официальным источником информации, подчеркнул губернатор. «Более того, сведения, размещаемые в них, могут носить провокационный характер, намеренно сеять панику и вводить в заблуждение. Доверяйте только проверенным официальным источникам. Берегите себя и своих близких!» - заключил глава региона.

Напомним, вчера в Псковском районе сбили два украинских БПЛА.

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Граждане могут информировать о БПЛА оперативные службы по телефону: 112 или 72 52 00 – дежурный УФСБ России по Псковской области.

В Псковской области введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.