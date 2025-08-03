Общество

Четыре года назад в Пскове открылось кафе «Наше место»

Четыре года назад в Пскове открылось кафе «Наше место». Об этом представитель заведения рассказал в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Четыре года назад было принято решение собрать все деньги, что были, немножко взять в кредит и открыть кафе "Наше место" в Пскове», - сказал гость студии.

Он добавил, что выбор названия дался создателям тяжело – были варианты на английском и итальянском языках. Однако все они не подходили под стилистику города. Потом из-за случайной фразы возникло название «Наше место», которое закрепилось за кафе и стало запоминающимся для псковичей. За четыре года у заведения появилось много постоянных гостей, которые приходят туда на протяжении всего времени его существования.

Недавно в кафе прошел рестайлинг. Теперь оно обустроено в современном славянском стиле. Даже музыка подобрана в данной стилистике. Ремонт, которым занимались создатели и персонал кафе, занял ровно два месяца.