Общество

Особой популярностью у гостей псковского кафе «Наше место» пользуются пицца и шаверма

Рамен, бургеры, шаверму, русские и азиатские блюда можно найти в кафе «Наше место» в Пскове. Об этом представитель заведения сообщил в эфире программы «Дело вкуса» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все блюда приготовлены в русской тематике. Например, шаверма и рамен с уткой, псковский судак. Особой популярностью пользуются у посетителей пицца и шаверма», - рассказал представитель кафе «Наше место».

Он отметил, что новое меню получило смешанные отзывы - многим постоянным клиентам «не зашла» утка, другим, наоборот, понравилось это блюдо. Меню в кафе достаточно небольшое, поэтому из него редко убирают какие-то позиции.

Среди сладостей псковичи и гости города предпочитают классику. Создатели пытались запускать в кафе популярные муссовые и желейные десерты, но гости чаще всего выбирают классические «Наполеон» и «Тирамису». В последнее время из-за проблем с логистикой и недоступностью многих продуктов приходится менять состав некоторых десертов: либо полностью отказываться от блюда, либо кардинально его менять.