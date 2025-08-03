Общество

В администрации Пскова назвали причины вырубки деревьев на улице Некрасова

Деревья на улице Некрасова в Пскове были поражены грибком и страдали от прочих дефектов, а также росли в нарушение существующих нормативов по расположению зеленых насаждений. Такими сведениями поделился заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница».

«Речь идет не только о том, что эти насаждения были больны, они располагались на ненормативном расстоянии от сетей. Речь идет о том, что деревья могут быть переросшие и старые, что создает проблемы при неблагоприятных погодных условиях. Они могут ломаться, падать, портить имущество и травмировать людей. Там ходят граждане. Был установлен факт поражения грибком, были трещины и дупла. Оценка, в соответствии с правилами, осуществляется комиссией. Туда входят работники администрации и депутаты округа», - сказал Алексей Саенко.

Отмечается, что вдоль самой улицы была информация о вреде инженерным сетям.

«Оценка осуществлялась по факту заболеваний деревьев, по нахождению охранной зоны инженерных коммуникаций, по нормативам зеленых насаждений. Оценивались треугольники видимости, убраны деревья, мешающие выезду транспорта с придомовой территории. Проработан вопрос по высаживанию новых деревьев», - добавил Алексей Саенко.

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Он подчеркнул, что ветви деревьев могут вызывать проблемы, вплоть до коротких замыканий на электросетях.

«Если мы говорим о сетях электроснабжения, то ветви могут вызывать короткие замыкания. В местах прохождения сетей электроснабжения должна осуществляться резка. Ситуация была такая, что оставлять пенек тоже было бы некрасиво. Это было бы что-то страшное. Мы говорим о сочетании факторов. Там были и грибы, и мох, и прочие дефекты. Корневая система может негативно влиять на герметичность сетей водоснабжения: портить, прорастать внутрь. Нежелательно, чтобы на инженерных сетях деревья находились. Ежемоментно мы не выезжаем вырубать деревья по всему городу. Мы производим это только там, где планируются работы капитального характера», - заключил Алексей Саенко.

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Напомним, продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года. В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.