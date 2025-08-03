Общество

Умерла педагог великолукской школы №13 Тамара Горелик

Педагог великолукской школы №13 Тамара Горелик ушла из жизни 4 августа после тяжелой болезни. Об этом сообщили в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: МБОУ СОШ №13 / «ВКонтакте»

Тамара Горелик работала в школе №13 с 1992 года учителем русского языка и литературы.

«Прекрасный учитель словесности, мудрый, чуткий наставник, учитель с большой буквы, влюбленный в свой предмет, безгранично преданный детям. Она всегда старалась воспитать в людях лучшие человеческие качества: доброту, честность и порядочность. Горелик Тамара Исааковна навсегда останется в нашей памяти как профессионал своего дела, светлый и добрый человек», - рассказали коллеги учителя.

Коллектив школы №13 выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Горелик.

Прощание состоится 6 августа в 10.00 в Казанской церкви.