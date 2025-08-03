Общество

Григорий Стороненков: Хотелось бы, чтобы Псков сохранил своё «зелёное лицо»

Регламента по благоустройству города недостаточно для работы с зелеными насаждениями в областном центре, заявил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

По словам депутата, Псков всегда был зелёным городом. Это было некой визитной карточкой областного центра.

«Конечно хотелось бы, чтобы Псков сохранил своё "зелёное лицо". У нас есть основные документы, которые регламентируют работу с зелёными насаждениями. Они отражены в правилах благоустройства, там есть целый раздел, посвящённый зелёным насаждениям. Есть второй регламент работы комиссии по сносу и посадке зелёных насаждений. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Потому что всем должен заниматься специалист. У нас должен быть создан отдел во главе с дендрологом, который занимается вопросами посадки, сноса, ухода за зелёными насаждениями», - сказал Григорий Стороненков.

По его словам, отделу надо составить техническое задание на муниципальный заказ на создание генплана озеленения Пскова, чтобы было зафиксировано состояние дел на сегодняшний день, где будут описаны все зелёные насаждения, их состояние, указано, где должна происходить компенсационная высадка уже снесённых деревьев.

«Тогда возникнет системная работа. Без неё то, что делает сейчас, это фактически фрагментарная работа над вопросами сноса тех или иных деревьев, ни о каком уходе сейчас речь не идёт. Мы сейчас обсуживаем только вопросы либо сноса, либо посадки. Картинка должна смотреться от общего к частному, создаваться и осознанно поддерживаться. Если это будет реализовано, то наш город будет иметь своё "зелёное лицо" такое, какое оно и было», - заключил депутат.