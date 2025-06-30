Общество

Ищут давно, но не могут найти

В последние годы в Пскове много говорят о необходимости штатного дендролога в управлении городского хозяйства. Муниципальное образование когда-то имело славу зеленого города, и хотелось бы, чтобы он не превращался в каменные джунгли. В то же время старые деревья несут в себе опасность — взять хотя бы недавнее трагическое происшествие, когда из-за сломанного ветром дерева погибла женщина. Поэтому отдельный специалист по зеленым насаждениям псковичам бы не помешал.

Кто такой дендролог, где можно научиться этой профессии, почему городским властям не найти такого специалиста, и насколько он необходим, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Вакансия открыта

О необходимости введения должности дендролога в штат сотрудников администрации Пскова речь шла еще несколько лет назад. В 2018 году ввести такую штатную единицу предложил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин на сессии гордумы.

По мнению депутата, штатный дендролог поможет упорядочить систему мероприятий по озеленению в Пскове. На тот момент действующий глава администрации Александр Братчиков согласился с тем, что это предложение логичное и своевременное. «Будет правильно ввести такую должность, чтобы дендролог утверждал проекты по озеленению и участвовал в рассмотрении вопросов о спиле старых и высадке новых деревьев», - отметил он. И пообещал принять вопрос к сведению.

С тех пор управление городского хозяйства города Пскова находится в поиске дендролога. «Вакансия дендролога в УГХ Пскова постоянно открыта. Пока что кандидатов нет. Но мы выходим из положения заключением муниципального контракта на содержание зеленых насаждений. По нему предусматриваются работы по осмотру зеленых насаждений, подкормке растений, кустарников, деревьев, подрезке и поливу, чтобы свежепосаженные растения, которых не так уж много, не погибли в краткосрочной перспективе», - рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

Контракт заключается с теми организациями, в которых есть такой специалист. «Это одно из требований к подрядной организации», - сказал он.

Своего же дендролога УГХ так и не найти. «Дендролог - это очень узкоспециализированный человек, которого мы на территории Пскова пока не нашли», - пояснил Алексей Саенко.

Необходимый специалист

Отсутствие дендролога - это вопрос, который касается не только Пскова. «Я знаю, что многим городам не хватает такого специалиста», - рассказал создатель и руководитель эколого-просветительского проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

По его словам, дендролог необходим в каждом муниципалитете, особенно в Пскове. «Наш город относительно зеленый, с большим количеством деревьев, кустарников, парковых зон. Дендрологи играют очень серьезную роль в сохранении и восстановлении природных экосистем, помогают создавать различные функциональные ландшафты, чтобы они радовали не только жителей, но и гостей города. Туристы, которые посещают Псков в первый раз, замечают то, что город зеленый. Но я всегда говорю им, что он был гораздо зеленее ещё лет пять или десять назад, Потому что сейчас иногда при реконструкции улиц или дорог, при ремонте объектов городского хозяйства, деревья вырубаются, но не сажаются, к сожалению. И причина тому - проходящие в этих местах коммуникации», - пояснил экоактивист.

Сергей Елизаров заметил также, что сейчас многие крупные города уделяют внимание вопросам озеленения. «Я прожил целый год в Москве и был удивлен, настолько это зеленый город! Потом я узнал, что власти выбрали такую стратегию: не только сохранить растительный фонд, но и приумножить его. Поэтому появляются в нашей стране такие профессии, как эко-архитектор, когда один человек совмещает две профессии. Он и архитектор, который планирует застройку, и эколог, который на все смотрит с точки зрения сохранения природы, сохранения ландшафта, экосистемы. Хочется, чтобы в будущем такие специалисты появились и в нашем городе», - сказал он.

Тема изучения и сохранения зеленых насаждений Сергею близка. Более того, с этого года он является руководителем проекта «Зеленая область». «Я в этой области начинаю делать первые шаги. Этот проект был анонсирован нашим губернатором в 2021 году на российском форуме «Территория смыслов». Его ядром являются высадки деревьев, кустарников, цветов как в городской черте, так и в лесополосах, на берегах водоемах. Конечно, мне как экологу очень импонирует, что первое лицо в нашей области уделяет большое внимание такому важному направлению. Теперь этим проектом буду заниматься я, и мы уже провели первую акцию с комитетом по молодежной политике - высадили несколько декоративных красивых туй», - рассказал он.

При этом, Сергей отметил, что очень важно не просто посадить, а обеспечить уход саженцам. «Поэтому я внес в этот проект замечание, чтобы за каждой локацией, где прошла такая акция, был закреплен либо волонтерский корпус, либо управляющая компания, которые бы ответственно относились к уходу за этими растениями. Тогда этот проект будет приносить пользу», - уверен он.

Руководство проектом стало стимулом для освоения новых знаний. «Я профессионально занимаюсь экологическим просвещением, мы разрабатываем методические материалы. Но раньше я не занимался высадками растений в таком большом количестве. Поэтому в первую очередь я обратился в УГХ, мы уже договорились, что пройдем по одной из улиц нашего города и оценим деревья: насколько они здоровы, нуждаются ли в лечении».

По его словам, на данный момент есть такие точечные методы, которые позволяют растение сохранить. «Вырубить проще всего. А чтобы дерево выросло, может пройти 10 лет», - пояснил он.

Я б в дендрологи пошел...

Сергей Елизаров отметил, что хотел бы быть не только практиком, но и иметь базовые профессиональные знания. «Я уже занимаюсь тем, что изучаю вопрос, где получить такие навыки и знания», - сказал он.

ПсковГУ таких специалистов, как дендролог, не готовит. «Иначе я уже точно подал бы документы, потому что у меня базовый профиль «инженер-эколог» и необходимо только повышение квалификации. К счастью, есть дистанционное обучение, в том числе, хорошие курсы», - заметил он.

Чтобы стать экспертом в сфере дендрологии, необходимо овладеть основами лесного дела, ботаники и биологии, а также получить знания в области морфологии древесных растений. На дендролога учат в лесотехнических вузах, на биологических факультетах университетов. Например, необходимые знания можно получить в в Санкт-Петербургском лесотехническом государственном университете, где есть кафедра дендрологии и ботаники. В вузе выпускают бакалавров по направлениям «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура» и «Экологические основы природопользования». На них проводят обучение дендрологии в рамках программ по биологии.

Также в колледжах и техникумах можно пройти обучение по специальностям, связанным с дендрологией, например: «Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Ландшафтная архитектура». Кроме того, существуют программы профессиональной переподготовки по дендрологии. Обучение проводится дистанционно на базе уже имеющегося высшего или среднего профессионального образования.

Нужен ли дендролог?

В общем, вузы, где можно получить соответствующее образование, в стране есть. Но так ли нужен Пскову дендролог? Генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев считает, что постоянное упоминание о том, что город без дендролога - просто отговорка, чтобы не заниматься состоянием деревьев.

«Пройдите по улице Советской в границах Детского парка - от ВТБ банка до перехода, который ведет к Октябрьской площади, вы там насчитаете, по крайней мере, 5-6 деревьев, которые стоят без коры, на них растут грибы. Нужен ли дендролог для того, чтобы понять, что это деревья мертвые и являются источником заражения для других деревьев?» - заметил он.

Также Михаил Шараев напомнил, что в свое время сообщал о том, что под окнами областной администрации стояли сухие липы, и только сейчас, когда там ведутся работы по перекладке инженерных сетей, их убрали. А заодно при реконструкции сквера спилили декоративные яблони ценных сортов. «Мне звонят люди и спрашивают: зачем? Но видимо у нас такие специалисты, которым не отличить старый клен, который действительно требовалось заменить, от нормальных полноценных деревьев», - сказал он.

Директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» также заметил, что есть наука дендрология, но в дипломе ни у кого не написано «дендролог». «Такой специальности нет, потому что это совокупность нескольких наук о растениях: систематика растений, фитопатология (изучение болезней и вредителей), агротехника, питомниководство. И специалист по благоустройству должен иметь соответствующие знания. В его должностные обязанности входит работа с подрядчиками, которые занимаются уходом за объектами озеленения города Пскова. Он разрабатывает документацию для муниципального контракта, проводит конкурсные процедуры, заключает контракт и следит за его исполнением. Если подрядчик не выполняет свои обязательства по составу и периодичности работ, он должен быть отстранен от исполнения», - сказал он.

Также он отметил проблемы с озеленением на новых улицах. «Сейчас много реконструируется улиц, новые улицы строятся и высаживаются живые изгороди из кустарников. На улице Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов кустов примерно 10% - от того, что было посажено. Нужен для этого дендролог? Пусть возьмут любого человека, у которого есть глаза, и скажут: иди поищи, где деревья сухие стоят, которые надо убрать. Он пойдет и составит план», - считает Михаил Шараев.

Зеленый облик Пскова

Другая проблема, по словам Михаила Шараева, что Псков утрачивает славу зеленого города. «Улицы лысеют. На некоторых участках Октябрьского проспекта вообще деревьев не осталось практически. Здесь особенно дендрологов-то не нужно, надо иметь понятие, какие деревья посадить взамен убранных и погибших. Для того, чтобы сделать проект озеленения Октябрьского проспекта, надо объявить конкурс, выделить на это деньги, нашелся бы подрядчик. Его предложение можно было бы обсудить. А у нас, к сожалению, многие проекты, связанные с зелёными насаждениями, без обсуждения реализуются».

За аккуратный и грамотный подход к вопросам, связанным с зелеными насаждениями в Пскове, выступает и вице-президент Национального объединения строителей, победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Проблема старых деревьев существует, и не реагировать на нее нельзя. Недавно был ветер, и у нас поваленные деревья посреди города, и это тоже проблема. Подходить к этому нужно крайне аккуратно, используя экспертное мнение профессионалов в этом направлении», - сказал он.

По его словам, определенное количество зеленых насаждений может быть удалено в случае, если они представляют опасность для населения. Но должна производиться замена на новые посадки, на новые насаждения, которые позволят сохранить экосистему Пскова в том виде, в котором она сейчас существует. «Иногда нужно удалять больные деревья, как мы удаляем зуб. Не потому, что хотим его удалить. А потому что есть такая необходимость. Но если занимаемся потом восстановлением, у нас будет шикарная замечательная улыбка», - добавил он.

«Псков является одним из экологически чистых городов, и если к решению проблемы подойти взвешенно и грамотно, то можно сохранить зеленый облик Пскова», - уверен Антон Мороз.

Вопрос о необходимости дендролога, как и эта вакансия в УГХ, остается открытым. Но в любом случае, городу нужны неравнодушные и компетентные в вопросах озеленения и сохранения деревьев специалисты.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой