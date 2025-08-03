Общество

Финансирование на покос территорий в Пскове планируют увеличивать

Финансирование на покос территорий планируют увеличивать в Пскове, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Кузница».

«Оцениваю работу своих подведомственных организаций и подрядчиков на "четвёрку". У нас имеются некоторые проблемы с одним из подрядчиков, мы решаем их в правовом поле», - рассказал Алексей Саенко.

По его словам, уборка основных улиц, общественных пространств и территорий общего пользования в основном вся под контролем и осуществляется.

«Конечно, у нас есть проблемы с борщевиком и зарослями на некоторых территориях, но мы с этим боремся. Финансирование на покос территорий, которые не попали в режимную уборку, планируем увеличивать для того, чтобы можно было хотя бы пару раз в год обслужить и покосить их, вывезти траву. В целом, всё хорошо», - заключил заместитель главы администрации Пскова.