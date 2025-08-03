Общество

Михаил Ведерников и Сергей Степашин посетили псковскую библиотеку имени Василева

5 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин посетили псковскую Историко-краеведческую библиотеку имени Ивана Василева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Сотрудники учреждения провели для них экскурсию по залам библиотеки, показали мультимедийный экран, на котором можно увидеть, как выглядят крепости Псковской области и узнать о предках Псковской земли. В следующем зале Михаил Ведерников и Сергей Степашин смогли увидеть список церквей и монастырей. Следующий зал - зеркальный, где каждый человек может увидеть достопримечательности Псковской области. В самом популярном у молодёжи зале они сыграли в игру и посмотрели ролик на мультимедийном экране. В следующих залах сотрудники библиотеки показали изображение меча Довмонта и фотозону с выдающимися псковичами.

«Библиотека похожа на музей», - отметил Сергей Степашин.

Также им показали редкие книги, число экземпляров которых составляет менее 4 тысяч экземпляров. Особый интерес вызвал кролик Василина, которая является символом библиотеки.

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Напомним, историко-краеведческую библиотеку имени Ивана Василёва торжественно открыли в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20 февраля.