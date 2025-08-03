«Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему качества уборки Пскова летом. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»
Качественная уборка городских пространств - в летний период это важная составляющая облика города, его туристической привлекательности, да и просто комфорта для горожан. Чистые улицы, непереполненные урны и отсутствие пыли увеличивают посещаемость парков, скверов, набережных и других рекреационных зон - создают среду для отдыха и развлечений псковичей и гостей областного центра, которые приезжают полюбоваться красотами Пскова.
В этом году погода приносит множество сюрпризов, в связи с чем на некоторых наших улицах то реки разливаются из-за обильных дождей, то пыль столбом. Как справляются организации, отвечающие за чистоту нашего города? В зависимости от микрорайона ощущается ли разница в уборке общественных пространств? Сказываются ли непредсказуемые погодные явления на качестве уборки города? Об этом узнаем в программе «Дневной дозор».
Заместитель главы администрации Пскова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко оценил работу своих подведомственных организаций и подрядчиков по уборке города на твердую «четверку». По его словам, еще есть, над чем работать. Алексей Саенко рассказал о сложностях, которые возникают, и о планах, которые предстоит осуществить на пути к оценке «отлично».
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов на своей территории проблем с уборкой не испытывает. По его словам, жалоб от жильцов не поступает, а вот по поводу уборки некоторых территорий города у Андрея Тарасова есть пожелания.
Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов сообщил, что с учетом нехватки рабочей силы наш город убирается на «отлично», а также добавил, что по сравнению с некоторыми другими городами Псков очень красивый и чистый. Он призвал всех псковичей ценить свой город и труд тех, кто поддерживает его в таком хорошем состоянии.
Коллега Дениса Иванова - депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков рассказал, что в его округе трудности есть с некоторыми управляющими компаниями, которые без «волшебного импульса» не горят желанием работать. Но этот вопрос у депутата стоит на контроле, и на каждую жалобу местных жителей этот импульс оперативно управляющей компании направляется. Как сообщил Григорий Стороненков, дороги города и придорожные территории убраны хорошо, но вот межквартальным проездам и парковым зонам следовало бы уделить больше внимания.
Еще один депутат Псковской городской Думы - Сергей Гаврилов дал удовлетворительную оценку уборке областного центра. Да, при подготовке ко Дню города все тщательно убиралось, но есть точечные нюансы, которыми, по мнению депутата, стоило бы заняться.
Как сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев, погодные условия в этом году преподносили свои сюрпризы, что, конечно, затрудняло работу по уборке города. Но несмотря на это уборка проводится в штатном режиме, все обращения граждан принимаются во внимание, и «Псковавтодор», по словам Павла Кипрушева, старается выполнять все задачи оперативно для обеспечения максимального комфорта жителей.
Летний сезон для нашего региона выдался действительно непростым, то обильные дожди, из-за которых размывает газоны и грунт попадает на тротуары, то шквалистый ветер, валящий деревья, то обжигающее Солнце. Вот и наши эксперты в сегодняшней программе отметили, что всем городским службам, ответственным за чистоту улиц, — досталась в этом году «задачка со звездочкой». О том, что имеются объективные сложности с уборкой некоторых территорий, говорил и заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко. Но так или иначе, благодаря упорному труду и оперативности подрядных и коммунальных организаций, жители и гости города большинство трудностей, с которыми сталкиваются коммунальщики — не замечают, за что им следует сказать «Спасибо!»
Александра Братчикова
