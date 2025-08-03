Общество

«Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему качества уборки Пскова летом. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

Качественная уборка городских пространств - в летний период это важная составляющая облика города, его туристической привлекательности, да и просто комфорта для горожан. Чистые улицы, непереполненные урны и отсутствие пыли увеличивают посещаемость парков, скверов, набережных и других рекреационных зон - создают среду для отдыха и развлечений псковичей и гостей областного центра, которые приезжают полюбоваться красотами Пскова.

В этом году погода приносит множество сюрпризов, в связи с чем на некоторых наших улицах то реки разливаются из-за обильных дождей, то пыль столбом. Как справляются организации, отвечающие за чистоту нашего города? В зависимости от микрорайона ощущается ли разница в уборке общественных пространств? Сказываются ли непредсказуемые погодные явления на качестве уборки города? Об этом узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации Пскова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко оценил работу своих подведомственных организаций и подрядчиков по уборке города на твердую «четверку». По его словам, еще есть, над чем работать. Алексей Саенко рассказал о сложностях, которые возникают, и о планах, которые предстоит осуществить на пути к оценке «отлично».

«В общем оцениваю работу своих подведомственных организаций и подрядчиков на "четвёрку". У нас имеются, естественно, некоторые проблемы с одним из подрядчиков. Мы решаем их в правовом поле. Что касается уборки основных улиц, общественных пространств и территорий общего пользования, то в основном она у нас вся под контролем и осуществляется. Проблемные места есть, боремся в некоторых местах города с борщевиком и зарослями. Планируем увеличить финансирование на покос территорий, которые не попали в режимную уборку, чтобы можно было хотя бы пару раз в год обслужить эти территории. В целом всё хорошо».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов на своей территории проблем с уборкой не испытывает. По его словам, жалоб от жильцов не поступает, а вот по поводу уборки некоторых территорий города у Андрея Тарасова есть пожелания.

«Нет никаких сложностей, кроме того, что дворников не найти. Дворники выходят на работу в пять утра, убирают, косят, так что всё в порядке. Занимаемся покосом травы, уборкой мусора, моем мусорокамеры, моем баки. Стараемся, чтобы было чисто. В этом году у нас был ямочный ремонт. По уборке особых проблем нет. Жители микрорайонов у нас достаточно нормальные, мусор после себя не оставляют. Любят сортировать мусор, который теперь, к сожалению, не возят на сортировочные заводы. А деньги, я так понимаю, на сортировку берут, и это очень обидно. В принципе с уборкой города я больших проблем не вижу».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов сообщил, что с учетом нехватки рабочей силы наш город убирается на «отлично», а также добавил, что по сравнению с некоторыми другими городами Псков очень красивый и чистый. Он призвал всех псковичей ценить свой город и труд тех, кто поддерживает его в таком хорошем состоянии.

«Зная количество сотрудников, которое работает в администрации, работу можно оценить на "отлично". Конечно, у нас всегда есть недовольные, но я знаю малое количество людей, которое непосредственно задействовано в этом. Трава растёт, это понятно. Но дать каждому кусту человека, чтобы тот его подстригал, просто физически невозможно. Основные парки и скверы у нас чистые и аккуратные. Я много где путешествую, и могу сказать, что Псков очень чистый город».

Коллега Дениса Иванова - депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков рассказал, что в его округе трудности есть с некоторыми управляющими компаниями, которые без «волшебного импульса» не горят желанием работать. Но этот вопрос у депутата стоит на контроле, и на каждую жалобу местных жителей этот импульс оперативно управляющей компании направляется. Как сообщил Григорий Стороненков, дороги города и придорожные территории убраны хорошо, но вот межквартальным проездам и парковым зонам следовало бы уделить больше внимания.

«Я могу сказать, что уличная дорожная сеть сама по себе убирается хорошо. То, что в неё входит при разграниченной территории, скашивается тоже хорошо. А вот что касается межквартальных проездов и парковых зон, то тут нужно улучшить скос травы в этом году, потому что в некоторых местах трава скашивалась либо один раз, а где-то вообще не скашивалась. И объём на покос травы надо закладывать больше. Дворовые территории убираются в штатном режиме, этим занимается хорошая управляющая компания. Стараемся реагировать по жалобам жителей. Компании реагируют. Что касается межквартальных проездов, то только через письма. Пишем письма и просим организовать покос травы в том или ином месте».

Еще один депутат Псковской городской Думы - Сергей Гаврилов дал удовлетворительную оценку уборке областного центра. Да, при подготовке ко Дню города все тщательно убиралось, но есть точечные нюансы, которыми, по мнению депутата, стоило бы заняться.

«Я считаю, уборка ведётся хорошо. Но много нескошенной травы из-за огромного количества дождей, этим уже администрация занимается. Очень много травы попадает в "ливнёвки", что ее забивает. Борщевик ещё не везде скошен. А уборка города, я думаю, удовлетворительная. Тем более готовились ко Дню города, всё убирали, вычищали. Мусор, понятно, что есть. Очень много строительного мусора, который "управляйки" не вывозят. Но это надо конкретно по местам смотреть уже».

Как сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев, погодные условия в этом году преподносили свои сюрпризы, что, конечно, затрудняло работу по уборке города. Но несмотря на это уборка проводится в штатном режиме, все обращения граждан принимаются во внимание, и «Псковавтодор», по словам Павла Кипрушева, старается выполнять все задачи оперативно для обеспечения максимального комфорта жителей.

«Я считаю, что уборка города проходит в штатном режиме, каких-то проблем у нас не возникает, потому что мы уже не первый год исполняем контракт, для нас уже всё знакомо. У нас были проблемы с покосом травы из-за частых дождей, но в целом как-то адаптировались, поэтому оперативно справляемся. Есть замечания, но мы стараемся всё это оперативно устранить. В районах у нас также благополучно, я считаю. Единственное, что были погодные условия и завалы деревьев, но наши сотрудники оперативно выходили и работали до победного».

Летний сезон для нашего региона выдался действительно непростым, то обильные дожди, из-за которых размывает газоны и грунт попадает на тротуары, то шквалистый ветер, валящий деревья, то обжигающее Солнце. Вот и наши эксперты в сегодняшней программе отметили, что всем городским службам, ответственным за чистоту улиц, — досталась в этом году «задачка со звездочкой». О том, что имеются объективные сложности с уборкой некоторых территорий, говорил и заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко. Но так или иначе, благодаря упорному труду и оперативности подрядных и коммунальных организаций, жители и гости города большинство трудностей, с которыми сталкиваются коммунальщики — не замечают, за что им следует сказать «Спасибо!»

Александра Братчикова

P.S. В настоящее время на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему «Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?» Призываем читателей принять в нем участие и высказать свое мнение.