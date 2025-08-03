Общество

Признаки отравления грибами назвали псковичам в МЧС

Случаи отравления грибами – довольно распространенное явление, включая и Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по Псковской области, в этой ситуации оказание неотложной помощи является залогом спасения здоровья, а иногда и жизни.

Фотография: Freepik

Признаки отравления грибами:

резкая головная боль;

сильная тошнота и рвота;

боли в животе;

нарушение зрения;

жажда и обезвоживание;

хриплый голос;

судороги;

слабость и потоотделение;

слабый пульс;

в тяжелых случаях: похолодание конечностей, синюшность кожи, снижение температуры тела.

При отравлении грибами первые симптомы появляются через 1,5-2 часа. Если же они возникают через 6-22 часа, это свидетельствует об употреблении особо ядовитых грибов, таких как бледная поганка или мухомор.

В первую очередь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а МЧС России напоминает, что важно сделать до ее приезда, в видео.