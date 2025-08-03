Признаки отравления грибами назвали псковичам в МЧС

Случаи отравления грибами – довольно распространенное явление, включая и Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по Псковской области, в этой ситуации оказание неотложной помощи является залогом спасения здоровья, а иногда и жизни.
Фотография: Freepik
Признаки отравления грибами:
При отравлении грибами первые симптомы появляются через 1,5-2 часа. Если же они возникают через 6-22 часа, это свидетельствует об употреблении особо ядовитых грибов, таких как бледная поганка или мухомор.
В первую очередь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а МЧС России напоминает, что важно сделать до ее приезда, в видео.