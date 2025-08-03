Общество

Вопросы транспортной доступности медучреждений обсудили в Новосокольниках

7 августа секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский совершил рабочие поездки в районы, где в этом году пройдут выборы. Среди них - Новосокольнический район. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский Telegram-канал

«Работали с активом – много людей и много острых вопросов», - поделился Александр Козловский.

В ходе поездки подняли проблему о штрафах от Минтранса по весу на большегрузы. Депутат Государственной Думы отметил, что вопрос взяли в работу. Специалисты изучат проблему и вернутся в Новосокольники с ответом. Также были вопросы по догазификации и транспортной доступности к медицинским учреждениям, которые обслуживают Новосокольники.

«Снова обсуждали вопрос распределения выпускников медицинских вузов, чтобы решить кадровую проблему. Есть надежда, что выпускники ПсковГУ вернутся в свой район», - добавил Александр Козловский.

Также Александр Козловский сегодня посетил Великолукский район.