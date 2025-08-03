Общество

Храм хотят построить в великолукской деревне Борки

Храм хотят построить в деревне Борки Великолукского района, сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в своем Telegram-канале. Сегодня он посетил район с рабочим визитом.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня работаю в районах, где в этом году пройдут выборы. Утро начали в деревне Шелково Великолукского района, рядом с местом, где жила моя прабабушка», - отметил он.

Там депутат Государственной Думы почтил память воинов Великой Отечественной войны у нового памятника, созданного главой Шелковской волости Любовью Богатыревой вместе с жителями через ТОС и при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» Низами Абдуллаева и Ольги Федосеенко.

По народной программе завершается строительство спортивной площадки с футбольным полем и воркаутом — это вторая очередь проекта «Комфортная городская среда». Первая уже радует детей: здесь появилась детская площадка.

«Отреставрированное отделение почты с доброй и неравнодушной почтальонкой — тоже стало частью нового облика Шелково. Посёлок заметно меняется к лучшему», - добавил Александр Козловский.

На встрече с активом было озвучено много вопросов. Начали с патриотического воспитания. Фонд «Земляки» приобрёл форму для юнармейцев, а ребята уже активно участвуют в мероприятиях.

По проекту «Единой России» «Выбирай своё» депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов предложил создать Музей трудовой доблести района — в деревне Борки. Идея музея была инициирована ветеранами СВО из Великих Лук.

Глава района Алексей Кузьмин вместе с активом говорил о будущем деревни Борки и проекте строительства храма. Поддержку просят не только жители, но и временно исполняющая обязанности председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович, культурные деятели.

«Редко встречи бывают такими тёплыми, наполненными настоящей любовью к родной земле. Решили оказать поддержку по храму. А по музею — постараемся помочь в решении поставленных задач», - заключил Александр Козловский.

В конце поездки прошло обсуждение необходимости реабилитационного центра для ветеранов в Великих Луках. Олеся Кочеткова из фонда «Защитников Отечества» обратилась за содействием в трудоустройстве нескольких ветеранов СВО и помощи с обучением. Александр Козловский отметил, что им будет оказана необходимая помощь.