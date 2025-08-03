Общество

В псковской деревне Монастырёк установили памятный знак на месте гибели 13 человек

В деревне Монастырёк Середкинской волости Псковского района установили памятный знак на месте гибели 13 человек, сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Вместе с жителями, главой Раисой Шумкиной, депутатом районного Собрания Геннадием Моисеевым открыли памятную доску с информацией, отражающей события 9 января 1944 года», - сказала Наталья Федорова.

В тот день фашистские каратели сожгли деревню вместе с мирными жителями.

Все знают трагическую судьбу деревни Ланёва Гора, которая стала символом всех населенных пунктов Псковской области, чьи жители были сожжены оккупантами в годы Великой Отечественной войны. А 22 октября по инициативе губернатора стала региональной памятной датой», - напомнила глава.

В деревне Монастырёк каратели сожгли 13 человек – малолетние дети, женщины, старики. Спустя 80 лет сотрудники Государственного архива Псковской области нашли свидетеля тех страшных событий – местную жительницу Наталью Павлову.

«Наталья Дмитриевна в этот день с нами – ее заветным желанием было увидеть, что имена всех тех, кого она знала и кто был замучен тем далеким январским днем, увековечены. Следующим этапом работы станет восстановление имен каждого погибшего и установка памятного камня», - заключила Наталья Федорова.