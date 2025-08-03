Общество

Всемирный день кошек отмечается 8 августа

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне такой праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Всемирный день кошек (англ. World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

На планете найдется мало людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках — фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука), подчеркивающая, что кошки — умны и полезны. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств 12 видов.

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что может быть приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях) кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности — воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов и т.д. У многих народов в мире существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространенные — что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей.

Поэтому неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. Кстати, в Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии — Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру. Не отстаёт в их почитании и Россия — так, музеи кошек есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также во многих городах работаю котокафе и установлены памятники, посвященные мурлыкам.

В сам же праздник — День кошек — виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют — покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде стран к этому дню даже было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим комфортом, пишет calend.ru.

Конечно же, можно бесконечно долго рассказывать и говорить об этих замечательных и грациозных животных, родственниках самих тигров и леопардов. Поэтому в праздник хочется пожелать всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную еду. Ну а мы, люди, должны помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, и поблагодарить животных еще раз.